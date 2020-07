Aurora Ramazzotti rende orgogliosa mamma Michelle | FOTO

Aurora Ramazzotti con un lungo post sul suo profilo social rende orgogliosa la sua mamma Michelle Hunziker. La foto ha fatto il giro del web.

La prima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora, ha posto nei giorni scorsi una sua foto mentre è in vacanza con il fidanzato. Fin qua niente di nuovo dato che Aurora Ramazzotti è molto attiva sui social e condivide con i suoi follower tutta la sua vita. La foto, però, la ritrae in una nuova versione che in pochi hanno già visto e riscuote nel giro di poche ore tantissimi like e commenti, tra i quali anche quelli della mamma e del fidanzato, Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti e la foto che ha fatto il giro del web

Aurora Ramazzotti, 23 anni, è in vacanza a Venezia con il fidanzato e aggiorna costantemente i suoi follower dei bellissimi posti che sta visitando. Una foto però attira l’attenzione di tutto il web che la ritrae mentre è seduta ad un tavolino di un ristorante. Una foto senza filtri e trucco, al “naturale“, senza paura di farsi vedere dagli altri così come. La didascalia della foto è un lungo sfogo della giovane: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano”.

Poi continua: “Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte, ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono“. Aurora conclude lanciando un appello a chi la segue: “Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più“.

La foto ha fatto il giro del web ed il pieno di like e commenti. Il fidanzato, con il quale presto inizierà una convivenza, le scrive: “Sei la più bella del mondo, amore mio“. Anche mamma Michelle, le due hanno un bellissimo rapporto e capita che si commentino a vicenda dei post sui sociali, ha commentato ricordando la forza ed il coraggio della figlia.

Una dedica molto bella: “La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta… ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi. La questione pelle si risolverà e tu la stai affrontando come va affrontata, come un passaggio nella tua vita che si risolverà. Questo crea empatia e non fai sentire sole le persone che in questo momento affrontano la stessa cosa là fuori. Essendo tua madre conosco bene la tua anima, amore mio… sei bellissima dentro e fuori, non ce n’è! Ti amo“.