Aurora Ramazzotti e il confronto spietato con la mamma Michelle sulla bellezza.

Auora Ramazzotti, figlia del cantante Eros Ramazzotti e della soubrette tv Michelle Hunziker, si è raccontata nel profondo, parlando del doloroso confronto con la madre a cui è stata costretta fin da piccola dall’opinione pubblica. Ecco che cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti e il confronto con la madre Michelle

Aveva appena 14 anni quando Aurora Ramazzotti dovette imparare a fare i conti con la stampa scandalistica, il gossip e tutte le cattiverie che porta con sé. Essere figlia di due personaggi famosi non è facile, lo è ancora meno essere la figlia maggiore di una madre giovane e bellissima, modella e presentatrice in tv.

Ospite al programma televisivo Ogni Mattina, in onda su Tv8, Aurora ha raccontato le difficoltà di crescere come figlia di Michelle Hunziker per i dolorosi confronti da parte della stampa tra lei e la madre. Senza tanti giri di parole, Aurora è stata sempre considerata “meno bella” della madre, con paragoni assurdi, soprattutto quando era poco più di una ragazzina.

“Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me“, ha raccontato Aurrora.” Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina. Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi. Non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te“, ha sottolineato. La ragazza, che farà 24 anni il prossimo 5 dicembre, ha anche spiegato quanti problemi le abbia dato questo continuo paragone con la madre: “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni“.

Il confronto spietato e crudele con la madre, tuttavia, l’ha resa più forte e oggi Aurora è una giovane donna consapevole, che non ha paura di mostrare i suoi lati deboli e le imperfezioni, come l’acne sul viso. Come ha fatto con una foto postata qualche giorno fa su Instagram, in cui mostra il suo viso al naturale, con i segni dell’acne.

“Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio – ha scritto Aurora Ramazzotti in didascalia – . Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere ‘umani’ spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono“.

Secondo Aurora è “assurdo” che qualcuno possa ispirarsi a lei, che da sempre ritiene di essere un “disastro”.Così ha deciso di cogliere l’opportunità di utilizzare la piattaforma di Instagram “che sa di perfezione” per ricordare che “la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più“.

Parlando al programma Ogni Mattina, Aurora Ramazzotti ha aggiunto: “Il problema parte da noi, se noi alimentiamo questo fenomeno le persone continueranno a voler incontrare modelli inesistenti. Quello che un tempo si faceva con la moda, guardando le foto delle modelle, adesso è a portata di click. Sembra che le nuove generazioni vogliano diventare senza imperfezioni. La colpa è anche dei social che alimentano questo fenomeno“.

Ha le idee chiare Aurora Ramazzotti.

