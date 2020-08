Aurora Ramazzotti: il simpatico scatto con una persona molto speciale

Aurora Ramazzotti ha aggiornato le sue storie di Instagram con una foto speciale.

Unimamme, anche Aurora Ramazzotti si gode le sue vacanze, ma ecco spuntare una foto con una persona molto speciale nella vita di questa ragazza.

Aurora Ramazzotti: come procedono le sue vacanze e altro

Aurora Ramazzotti, come tanti ragazzi della sua età ha trascorso parte delle vacanze insieme al suo fidanzato: Goffredo Cerca e i loro amici. Come meta per quest’anno la giovane ha scelto Lanzarote, da cui però è già rientrata.

Di recente, nelle storie del suo account Instragram è comparsa una persona per lei molto importante.

Stiamo parlando nientemeno di papà Eros Ramazzotti con cui la ragazza si è incontrata, molto probabilmente, al rientro dalle vacanze. Il cantante, lo ricordiamo, ha ufficializzato la separazione da Marica Pellegrinelli nel 2019. Dalla Pellegrinelli Eros ha avuto due figli: Gabrio Tullio e Raffaella Maria. La coppia era stata insieme per 10 anni.

Nello scatto condiviso Aurora sorride accanto al papà a cui è molto legata.

L’anno scorso, più o meno in questo stesso periodo aveva mostrato un tatuaggio ispirato a quanto le aveva scritto suo papà, quando lei era più piccola, in una cartolina.

Aurora e sua mamma invece hanno trascorso la quarantena insieme, in una sorta di maxi famiglia allargata dove, oltre alla presentatrice e la sua famiglia, composta da Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, vi erano anche la figlia maggiore Aurora col fidanzato: Goffredo Cerza e Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele. Ora però, dopo le ferie o in un intermezzo, è il momento di dedicare un po’ di tempo anche al papà che segue la figlia anche sui social. La prova è un commento lasciato a una recente foto di Aurora in vacanza a Lanzarote con il fidanzato. Eros aveva scritto davanti all’immagine di figlia e fidanzato con lo sfondo della bellissima isola: “che spettacolo!!”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo bel rapporto tra padre e figlia?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.