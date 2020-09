Organizzare fasciatoio e armadio del neonato, cosa non deve mancare

Come organizzare il fasciatoio e l’armadio del neonato per avere sempre tutto a portata di mano quando serve. Consigli semplici e pratici per la mamma

Se siete alle prime armi o semplicemente volete organizzare meglio lo spazio dedicato al vostro bebè eccovi dei consigli utili

Come organizzare fasciatoio e armadio del neonato

Innanzitutto bisogna dire che lo spazio dedicato al neonato andrebbe organizzato prima della nascita perché dopo i genitori saranno presi da tante altre cose.

E’ anche vero però che con l’esperienza vi renderete conto di come disporre le cose nel modo più pratico per voi.

Alcuni consigli generali potrebbero agevolarvi:

selezionate i capi del vostro bimbo e disponeteli divisi nei cassetti, in modo da tenere sempre tutto a portata di mano e in ordine quando il vostro tempo sarà limitato. E soprattutto vi consentirà di avere sempre la tutina o il vestito adatto ed evitare di fare acquisti superflui

del vostro bimbo e disponeteli divisi nei cassetti, in modo da tenere sempre tutto a portata di mano e in ordine quando il vostro tempo sarà limitato. E soprattutto vi consentirà di avere sempre la tutina o il vestito adatto ed evitare di fare acquisti superflui per il neonato e per i suoi capi così piccoli forse è più pratico avere una cassettiera che un armadio. Questa andrà collocata vicino al fasciatoio per consentirvi di cambiarlo rapidamente e soprattutto di non lasciarlo mai solo perché durante i cambi i bambini possono essere molto irrequieti

che un armadio. Questa andrà collocata vicino al fasciatoio per consentirvi di cambiarlo rapidamente e soprattutto di non lasciarlo mai solo perché durante i cambi i bambini possono essere molto irrequieti disporre i vestitini nei cassetti dividendoli tra biancheria intima , come body, calzini, mutandine, da separare con gli appositi divisori, tutine e pigiamini e vestiti più eleganti da indossare per le uscite

, come body, calzini, mutandine, da separare con gli appositi divisori, tutine e pigiamini da indossare per le uscite disporre poi i vestiti nell’ordine in cui vi serviranno per il cambio : questo vi consentirà di fare in fretta e di non fare agitare i vostri bimbi durante l’attesa

: questo vi consentirà di fare in fretta e di non fare agitare i vostri bimbi durante l’attesa potrebbe esservi utile mettere una luce a led nell’armadio che vi aiuterà nei cambi notturni e preparare un cambio completo sul fasciatoio per le emergenze

Per il fasciatoio invece l’organizzazione deve essere diversa ma sempre molto pratica. Pensate innanzitutto a quale tipo di fasciatoio avete e dove è collocato. Ne esistono di tutti i tipi: fissi, con le rotelle, frontali, con la vaschetta interna per il bagnetto. Se avete il fasciatoio in bagno disponetevi anche i prodotti del bagnetto, se invece lo tenete in cameretta vi tornerà utile collocarlo vicino alla cassettiera o all’armadio dei vestitini per avere tutto a portata di mano.

Il fasciatoio deve essere stabile e sicuro per venire incontro ai movimenti del bambino e ai suoi momenti di irrequietezza.

Cosa non deve mancare sul fasciatoio del vostro bebè?

un materassino o un asciugamano morbido per farlo stare più comodo

per farlo stare più comodo i pannolini , che dovranno stare rigorosamente sul ripiano apposito che hanno alcuni tipi di fasciatoio oppure nel primo cassetto utile, per consentirvi di prenderli anche con una sola mano

, che dovranno stare rigorosamente sul ripiano apposito che hanno alcuni tipi di fasciatoio oppure nel primo cassetto utile, per consentirvi di prenderli anche con una sola mano le salviette imbevute e i quadrati di cotone per asciugarlo

per asciugarlo crema per il cambio e olio idratante per i massaggi

una scatolina con il kit per l’igiene del neonato , quindi forbicine, spazzola, aspiratore e fialette per i lavaggi nasali, limetta di cartone per le unghie

, quindi forbicine, spazzola, aspiratore e fialette per i lavaggi nasali, limetta di cartone per le unghie un giocattolo o un libro che il vostro bimbo ama e lo farà distrarre per consentirvi di lavarlo e cambiarlo più agevolmente

Tutte queste cose vi torneranno molto utili e vi semplificheranno il momento del cambio, ma soprattutto vi consentiranno di non distrarvi e non lasciare mai solo il vostro bambino, una operazione pericolosissima e da evitare assolutamente.

E voi unimamme come avete organizzato gli oggetti nella cameretta dei vostri bebè?

