Riciclare i vestitini per il secondo figlio: un vademecum del risparmio

Se volete riciclare i vestitini per il secondo figlio, preferibilmente dello stesso sesso, leggete questo vademecum per risparmiare soldi e tempo

Se sta per nascere il fratellino o la sorellina del vostro primogenito, le spese da affrontare saranno già tante e forse con l’esperienza vissuta, penserete ad acquisti più mirati e utili rispetto a quelli fatti per il primo figlio

Riciclare i vestiti per il secondo figlio, un vademecum per risparmiare tempo e soldi

I vestitini sono quelli che di solito con il secondo figlio perdono di attrattiva: i genitori infatti sanno che dureranno poco per i loro piccolini e tendono a voler risparmiare, pensando soprattutto alla comodità per il bambino che dovrà indossarli e per loro che dovranno cambiarlo.

LEGGI ANCHE: VESTITI SOSTENIBILI CHE AIUTANO LE MAMME A LAVORARE: È L’IDEA INNOVATIVA DI UNA MAMMA ITALIANA (FOTO)

Ecco alcune regole basilari se si vogliono riciclare i vestitini per il secondo figlio

fare una cernita dei vestitini. Se i due figli sono dello stesso sesso sarà più facile recuperare abiti, nel caso in cui siano di due sessi diversi sarà bene mettere da parte tutti quelli unisex o adattabili. Quelli eventualmente ingialliti dal tempo potrete smacchiarli con del sapone di marsiglia messo sul panno asciutto e lasciato agire per mezz’ora prima del normale lavaggio

dei vestitini. Se i due figli sono dello stesso sesso sarà più facile recuperare abiti, nel caso in cui siano di due sessi diversi sarà bene mettere da parte tutti quelli unisex o adattabili. Quelli eventualmente dal tempo potrete smacchiarli con del sapone di marsiglia messo sul panno asciutto e lasciato agire per mezz’ora prima del normale lavaggio I vestitini rotti o rovinati potrete riciclarli per creare copertine o altro con il cucito creativo. SU internet troverete molti tutorial. Oppure prima di buttarli potrete recuperare cerniere, bottoncini e adesivi da conservare per altri abiti

LEGGI ANCHE: SVESTIAMOCI E GIOCHIAMO IN SICUREZZA | COME VESTIRE I BIMBI IN ESTATE

Prima di utilizzarli per il secondo figlio controllate bene che i bottoni siano ben saldi , per evitare che si stacchino e siano pericolosi per il bambino. Eventualmente, rinforzateli con ago e filo

, per evitare che si stacchino e siano pericolosi per il bambino. Eventualmente, rinforzateli con ago e filo Con il secondo figlio, di sicuro avrete già a mente di quanti capi più o meno avrete bisogno e con che frequenza li laverete, dunque ve ne serviranno di meno

Per le stagioni intermedie potrete tenere maglie a mezza manica su cui mettere una felpina o un golf se fa freddo

potrete tenere maglie a mezza manica su cui mettere una felpina o un golf se fa freddo Conservate anche le cose di una taglia in più perchè non potete sapere con anticipo come crescerà il secondogenito

perchè non potete sapere con anticipo come crescerà il secondogenito Se avete amiche o parenti in attesa del primo o secondo bebè, organizzate un party a casa in cui potrete scambiarvi i vestitini che non usate

a casa in cui potrete che non usate Le tutine o i body a manica lunga potrete trasformarli facilmente in body e tutine a mezza gamba e mezza manica

Fate però attenzione alle scarpe e all’intimo: le scarpe devono essere della misura giusta e ancora in buone condizioni, per evitare di creare problemi ortopedici al bimbo, i body e le mutandine se sono macchiati per igiene conviene cambiarli

Ricordate che tutti i vestitini che non avete intenzione di conservare potreste donarli alle associazioni benefiche o alle case famiglia.

Per le copertine e le lenzuola invece potrete trovare usi alternativi come rivestire le cuccette di cani e gatti

Ecco quindi i nostri consigli per riciclare i vestitini per il secondo figlio e dargli una nuova vita. Vi tornerà in mente quando li avete scelti per il primo e sarà una emozione e una gioia vederli indossati anche dal secondo figlio, molto più che andarli a comprare nuovi in un negozio.

LEGGI ANCHE: VESTITI 0-12 ANNI PER CHI NE HA BISOGNO: LA BOUTIQUE DOVE NON SI SPENDE NULLA

Inoltre il risparmio economico sarà notevole, visto che di solito gli abitini dei bambini vengono indossati per poche settimane o mesi.

E voi unimamme come avete riciclato i vestitini dei vostri primogeniti?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.