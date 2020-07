svestiamoci e giochiamo in sicurezza - come vestire i bimbi in estate

“Svestiamoci e giochiamo in sicurezza” è il motto che tutte le mamme devono tenere a mente per vestire i bimbi in estate ed evitare malanni.

In estate i bimbi vogliono spesso giocare all’aria aperta e le mamme si trovano a dover affrontare il problema del loro abbigliamento. Vediamo come fare per accontentare grandi e piccini ed evitare malanni.

LEGGI ANCHE: Abbigliamento per bambini: scegliere prodotti di qualità equivale a tutelare la loro salute

Svestiamoci e giochiamo in sicurezza, ecco come vestire i bimbi in estate

I bimbi sono in costante movimento, soprattutto quando si trovano a giocare all’aria aperta. Sicuramente è un bene per loro ed è importante che si muovano liberamente. Ecco perché il loro abbigliamento estivo deve essere innanzitutto fresco, leggero e comodo, per permettergli di muoversi senza accaldarsi troppo.

Sicuramente, ogni mamma conosce il proprio bambino e le sue esigenze:

se il bambino tende a sudare molto, sarà bene tenere sempre in borsa qualche maglia o canottiera di ricambio per evitare che il sudore ristagni e provochi il raffreddore. Inoltre, scegliete tessuti naturali, cotone o lino, soprattutto nella stagione estiva, in quanto permettono alla pelle dei piccoli di traspirare per evitare di incorrere nella sudamina , una infiammazione cutanea legata al sudore che spesso colpisce i bambini.

, una infiammazione cutanea legata al sudore che spesso colpisce i bambini. stare attente agli sbalzi di temperatura, il vero dramma delle mamme con i bimbi piccoli. Passare dal caldo al fresco degli ambienti con aria condizionata può provocare malanni nei bambini. Quindi si consiglia di tenere sempre in borsa un golfino e un cappellino se si ha intenzione di andare in luoghi chiusi. Esistono in commercio anche delle bandane, molto più leggere e pratiche soprattutto in spiaggia.

LEGGI ANCHE: Bambini e abbigliamento, cosa indossare in autunno?

Anche il colpo di calore è molto pericoloso perché i nostri bimbi non disperdono il calore e quindi facilmente possono incorrere in questo problema. Evitare quindi di vestirli troppo, prediligendo sempre tessuti naturali e di colore chiaro, soprattutto mentre giocano. Se è possibile, evitare di farli giocare all’aperto nelle ore più calde, proponendogli sempre dell’acqua fresca da bere.

Infine, aspettare che arrivi completamente la stagione estiva prima di spogliarli e vestirli sempre a seconda della temperatura esterna e dell’attività svolta in quel momento.

LEGGI ANCHE: Bambini sicuri in estate: i preziosi consigli dei pediatri

Dopo questi pratici consigli sull’abbigliamento dei nostri piccoli, è proprio il caso di dire “svestiamoci e giochiamo in sicurezza”, magari insieme a loro. La stagione estiva è la preferita dai bimbi proprio per il senso di libertà che porta con sé.

Cosa ne pensate Unimamme? Come vi piace vestire i vostri bimbi in estate?