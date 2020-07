Corredino, il primo shopping per il bebè | Cosa non deve mancare

Corredino, il primo shopping per il bebè. Ecco dei suggerimenti utili su cosa non deve mancare quando nasce il vostro bimbo.

Un appuntamento fisso per tutte le neomamme: il corredino del neonato. Sicuramente vi lascerete tentare da acquisti divertenti e accessori trend, ma vediamo quali sono le cose essenziali che non devono mancare al nostro bimbo quando nasce

LEGGI ANCHE: ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI: SCEGLIERE PRODOTTI DI QUALITÀ EQUIVALE A TUTELARE LA LORO SALUTE

Corredino del neonato, il suo primo shopping e cosa non deve mancare

Se siete in dolce attesa del primo figlio di sicuro avrete sentito parlare del “corredino” che si fa per il bambino. In commercio esistono cose originali e divertenti, alcune pratiche altre decorative. Ma se è facile lasciarsi andare a qualche acquisto sbagliato o poco utile, è utile tenere a mente le cose che bisogna comprare necessariamente prima che nasca il bebè.

Pannolini . Di solito si prende la prima taglia, ma si consiglia di aspettare le ultime ecografie e sapere il peso del bambino per evitare di acquistare pannolini troppo piccoli. In ogni caso è bene non farne una scorta grande, anche per vedere la reazione del bimbo al pannolino: spesso infatti i neonati hanno una pelle così delicata che il pannolino può irritarla e bisogna provare varie marche prima di trovarne una che non dia problemi.

. Di solito si prende la prima taglia, ma si consiglia di aspettare le ultime ecografie e sapere il peso del bambino per evitare di acquistare pannolini troppo piccoli. In ogni caso è bene non farne una scorta grande, anche per vedere la reazione del bimbo al pannolino: spesso infatti i neonati hanno una pelle così delicata che il pannolino può irritarla e bisogna provare varie marche prima di trovarne una che non dia problemi. Body intimi . Vanno acquistati in base alla stagione: di cotone fresco per l’estate, di caldo cotone o lana per l’inverno. In ogni caso conviene scegliere materiai naturali e non sintetici.

. Vanno acquistati in base alla stagione: di cotone fresco per l’estate, di caldo cotone o lana per l’inverno. In ogni caso conviene scegliere materiai naturali e non sintetici. Bavaglini . I neonati non imparano subito a mangiare. Che siano allattati al seno o prendano il biberon, vi consigliamo di acquistare dei bavaglini da utilizzare per le poppate e per gli eventuali rigurgiti.

. I neonati non imparano subito a mangiare. Che siano allattati al seno o prendano il biberon, vi consigliamo di acquistare dei bavaglini da utilizzare per le poppate e per gli eventuali rigurgiti. Calzini di cotone . Utili per tutte le stagioni perchè i piedini sono delicati e anche d’estate i calzini aiutano i bambini a regolare la temperatura corporea.

. Utili per tutte le stagioni perchè i piedini sono delicati e anche d’estate i calzini aiutano i bambini a regolare la temperatura corporea. Molto utili per i rigurgiti e per il cambio pannolino sono anche i quadrati di cotone o di lino, che spesso fanno parte del corredino del neonato. Facilmente reperibili in commercio, ma che potrete anche creare dalle lenzuola o asciugamani.

LEGGI ANCHE: PROFESSIONISTA DEL SONNO: TUTTI I RIMEDI PER FARE ADDORMENTARE IL NEONATO

Tutine o pagliaccetti . V anno presi, ovviamente, in base alla stagione in cui nasce il vostro bambino. Prediligete quelli con aperture inferiori che facilitano il cambio del pannolino e, anche per questi, aspettate di sapere più o meno quanto pesa il bambino per scegliere la taglia giusta.

. V anno presi, ovviamente, in base alla stagione in cui nasce il vostro bambino. Prediligete quelli con aperture inferiori che facilitano il cambio del pannolino e, anche per questi, aspettate di sapere più o meno quanto pesa il bambino per scegliere la taglia giusta. Biancheria da culla e da carrozzina . Anche qui potete spaziare tra i colori e i modelli presenti in commercio, ma vi ricordiamo di prediligere materiali naturali. Se il vostro bimbo nasce in autunno o inverno vi consigliamo di prendere anche due copertine , una per il passeggino e una per la culletta.

. Anche qui potete spaziare tra i colori e i modelli presenti in commercio, ma vi ricordiamo di prediligere materiali naturali. Se il vostro bimbo nasce in autunno o inverno vi consigliamo di prendere anche due , una per il passeggino e una per la culletta. Passeggino e seggiolino auto . Potete acquistare il trio o acquistarli singolarmente ma sarà una cosa di cui avrete bisogno appena usciti dall’ospedale e conviene acquistarli in anticipo per avere tempo di montarli o capirne il funzionamento.

. Potete acquistare il trio o acquistarli singolarmente ma sarà una cosa di cui avrete bisogno appena usciti dall’ospedale e conviene acquistarli in anticipo per avere tempo di montarli o capirne il funzionamento. Ciuccio e biberon . Di questi esiste un settore di commercio completamente dedicato. Potrete sbizzarrirvi nell’acquisto, facendovi consigliare anche dai commessi esperti, ma tenete a mente che non a tutti i bambini piace il ciuccio e che se avete intenzione di allattare al seno il biberon non vi servirà.

. Di questi esiste un settore di commercio completamente dedicato. Potrete sbizzarrirvi nell’acquisto, facendovi consigliare anche dai commessi esperti, ma tenete a mente che non a tutti i bambini piace il ciuccio e che se avete intenzione di allattare al seno il biberon non vi servirà. Un piccolo beauty dove mettere la crema all’ossido di zinco per il cambio pannolino, un olio per il corpo, un bagnoschiuma o sapone neutro, una spazzolina morbida e delle forbici con la punta arrotondata.

Ecco pronto il corredino del vostro bebè. Un ultimo consiglio è quello di chiedere all’ospedale o alla clinica in cui partorirete se hanno indicazioni specifiche per l’abbigliamento del neonato alla nascita.

LEGGI ANCHE: SE HA CALDO E NON PUÒ DIRLO | CONSIGLI PER VESTIRE I NEONATI IN ESTATE

E voi unimamme avete già provveduto al corredino per il vostro bebè?