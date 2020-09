Esiste un test che ti può dire che tipo di genitore sarai un giorno, il test è noto come metodo Prenatal Lausanne Trilogue Play (LTP)

Quando si tratta di figli ognuno di noi genitori vorrebbe essere infallibile e tirare fuori il meglio di sé ma prima di diventare genitori non possiamo sapere purtroppo che tipo di genitori saremo un giorno. Secondo i ricercatori dell’Ohio State University ci potrebbe essere un modo per scoprire che tipo di genitori sarai: il modo in cui i papà si comportano con un bambino sostitutivo può facilmente far capire come saranno con il loro figlio vero nella vita reale.

Un test per sapere che tipo di genitore sarai

Il metodo è stato sviluppato dai professori dell’Università di Losanna Joelle Darwiche, Elisabeth Fivaz-Depeursinge e Antoinette Corboz-Warnery e vuole collaudare l’alleanza familiare tra padre madre e bambino.

LEGGI ANCHE —> L’AUTOANALISI DI UN GENITORE NEL FILM “LA BELLEZZA DEL SOMARO”

Secondo il sito web Fatherly il test è noto come metodo Prenatal Lausanne Trilogue Play (LTP). Nello studio è stata osservato:

un futuro papà a cui è stato dato un sacco di riso l’uomo e la sua partner sono stati osservati dai ricercatori mentre interagivano con il sacco il sacco è stato sostituito da un bambino vero ed è stato notato dai ricercatori che la coppia interagiva con il bambino proprio come aveva fatto con il sacco successivamente una volta che la coppia ha avuto un figlio, i neo genitori sono stati nuovamente osservati dai ricercatori. E’ stato osservato che il comportamento della coppia con il figlio vero era lo stesso che avevano tenuto con un bambino sostituto.

Da questo studio si può capire che le coppie già molto prima di diventare genitori lavorano su queste idea. Inoltre anche se i comportamenti intuitivi sono immutabili secondo i ricercatori alcuni indicatori di genitorialità positiva che sono stati osservati in questo studio, possono essere appresi.

LEGGI ANCHE —> COME CAMBIA LA VITA DI UNA COPPIA DOPO UN NEONATO: 6 CONSIGLI PER “SOPRAVVIVERE”

Lo scopo per i ricercatori è sviluppare dei programmi che possano far sentire i genitori più sicuri, utilizzando questi dati dell’ LTP.

Il coautore dello studio Schloppe-Sullivan ha espresso il suo entusiasmo su questa ricerca soprattutto riguardo al punto di vista del ricercatore che in pochi minuti può comprendere che tipo di papà sarà un uomo osservandolo interagire con una bambola.

LEGGI ANCHE —> RELAZIONE GENITORE-FIGLIO: I DANNI DEI GENITORI “PERFEZIONISTI”

di cui parla indianaexpress? Care unimamme cosa ne pensate di questo studio