“Mio figlio? Un capriccioso” Bill Gates condivide un triste annuncio

Brutte notizie per il fondatore della Microsoft: Bill Gates, è deceduto suo padre.

Unimamme, di recente Bill Gates ha ricevuto una brutta notizia che non ha mancato di condividere sui social: è morto William H. Gates Senior, suo padre.

Il padre di Bill Gates, il “vero Bill Gates”, come lo definisce il fondatore di Microsoft, si è spento lunedì scorso, 14 settembre, all’età di 94 anni, nella sua casa sul mare nello Stato di Washington, circondato dalla sua famiglia.

Nella sua lunga vita William H. Gates Senior, nato nel 1925, era stato anche soldato durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornato a casa si era laureato in legge fondando poi uno studio con altri collaboratori.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb

— Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020