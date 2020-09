Emma Marrone pubblica un messaggio speciale per il padre.

Impegnata in questi giorni con l’avvio della nuova stagione di X Factor, Emma Marrone non ha mancato di dedicare un pensiero a una persona molto importante della sua vita: il padre.

A lui è dedicato un messaggio speciale sull’account Instagram della cantante salentina.

Emma Marrone e il messaggio speciale per il padre

Emma Marrone ha fatto gli auguri di buon compleanno a suo padre, Rosario Marrone, pubblicando un messaggio molto tenero e affettuoso sulle sue stories di Instagram. Ecco il post.

“Buon compleanno papà! Sei il mio super eroe preferito! Grazie per essere così come sei“, ha scritto la cantante accanto alla foto del padre sorridente, colto in un momento scherzoso con una mascherina per gli occhi in stile Batman dipinta sul volto.

Emma Marrone è molto legata alla sua famiglia, al padre così come alla madre, dalla quale, come ha raccontato in una recente intervista, ha preso la forza e la caparbietà necessarie ad affrontare le sfide della vita. “Sono diventata una donna, mi sono guadagnata rispetto… Sono abituata alla conquista. Fin da bambina, anzi: da generazioni, è genetica“. Una forza necessaria non solo per le sfide professionali e per conquistarsi il successo come cantante ma anche per altre sfide, più dure e difficili, come quelle che pone la malattia.

Emma Marrone è stata per anni malata di tumore, tra interventi chirurgici, guarigioni e ricadute. Solo di recente la cantante è guarita definitivamente. La bella notizia l’ha ricevuta con una telefonata dal suo medico circa un paio di mesi fa. Per lei è stata una vera sorpresa, come ha raccontato, aspettandosi il peggio quando visto il numero del suo medico comparire sul suo telefono. “In quell’istante sono morta e risorta“, ha detto.

Ora per Emma Marrone, accanto alla ritrovata serenità per aver sconfitto il cancro, è il momento di vivere appieno l’avventura di X Factor, questa volta lei nei panni del giudice di un talent show. La prima puntata della nuova edizione di X Factor è andata in onda su Sky la sera di giovedì 17 settembre. Insieme ad Emma, unica donna, gli altri giudici sono Manuel Agnelli, Mika e il nuovo acquisto Hell Raton, soprannominato “Manuelito”.

Che pensate unimamme di questa dedica di Emma al padre?

