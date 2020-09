I contagi da Coronavirus a scuola: casi in aumento, la mappa d’Italia con le scuole coinvolte.

Con le ultime aperture in alcune regioni del Sud Italia, il 24 settembre, tutte le scuole italiane hanno riaperto nuovamente le loro porte a studenti e insegnanti, dopo i lunghi mesi del lockdown per la pandemia del nuovo Coronavirus e dopo la pausa per le vacanze estive. In questi mesi studenti e insegnanti non sono stati con le mani in mano ma sono stati impegnati con la didattica a distanza, che pur con qualche difficoltà ha permesso di portare avanti le lezioni e le interrogazioni. Alle scuole medie anche gli esami finali sono stati a distanza.

Ora, finalmente in questa seconda metà di settembre le scuole tornano ad animarsi di bambini e ragazzi, molti dei quali non vedevano l’ora di tornare sui banchi, dopo i lunghissimi mesi di assenza. Una cosa mai accaduta, effetto dell’isolamento dovuto al lockdown. Ora gli studenti possono fare lezione in presenza e stare con i loro compagni, pur con tutti i limiti introdotti dalle misure di sicurezza sanitaria per il contenimento dei contagi.

L’inizio è andato abbastanza bene, anche se non sono mancati i primi inevitabili contagi ma nessuno aveva garantito sul rischio zero. Pur osservando le misure di prevenzione (distanziamento, uso della mascherina e igiene delle mani), già a pochi giorni dal ritorno in classe si sono verificati i primi contagi. I vari casi, comunque, sono strettamente monitorati dalle autorità sanitarie locali e le classi dove si sono registrati alunni positivi al Coronavirus sono state poste in quarantena insieme agli insegnanti.

Con il passare dei giorni, le infezioni sono aumentate e c’è chi ha realizzato una mappa con le scuole coinvolte. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Contagi da Coronavirus a scuola: casi in aumento, la mappa interattiva

Mentre l’Italia tutto sommato se la cava bene con l’aumento dei casi di Covid-19 al confronto con gli altri Paesi europei, dove la situazione è disastrosa, inevitabilmente dalla riapertura delle scuole si sono registrati nuovi contagi tra studenti e insegnanti, anche se la maggior parte sono avvenuti fuori dalla scuola. Questo ha comportato la chiusura di alcuni istituti o la quarantena per le classi scolastiche con alunni e/o insegnanti risultati positivi al Covid-19.

Orizzonte Scuola ha segnalato di recente circa 300 scuole in tutta Italia dove si sono registrati dei contagi. Non si tratta di veri e propri dati ufficiali ma solo di stime, realizzate dai casi segnalati qua e là a livello locale e raccolti e rielaborati da matematici e statistici. In particolare, il sito web di Orizzonte Scuola segnala il lavoro di raccolta dati di Lorenzo Ruffino, studente di Economia a Torino e collaboratore per Pagella Politica e Youtrend, in collaborazione con lo studioso Vittorio Nicoletta.

Ruffino ha spiegato che “dopo una media di casi di 20 al giorno per i primi tre giorni“, dalla riapertura delle scuole, “si è poi passati a oltre 55 nei tre giorni successivi“. Anche il 21 settembre, nonostante molte scuole fossero chiuse perché ospitavano i seggi elettorali, sono stati trovati circa 60 casi al giorno. L’esperto ha riferito che “nel 76% dei casi sono coinvolti studenti e nel 13% docenti. I casi restanti sono o altro personale della scuola o a volte non si sa”.

La scuola primaria ha il 27% dei casi ,

, le scuole superiori il 25% ,

, la scuola d’ infanzia il 23% ,

, le scuole medie il 16% dei casi.

Ha indicato Ruffino, precisando, tuttavia, che “non sempre è chiaro che scuola è coinvolta“.

Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta hanno realizzato anche una mappa interattiva delle scuole con casi di Covid-19, costantemente aggiornata: https://www.datawrapper.de/_/DLy9C/

