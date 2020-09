Siete in grado di riconscere questa famosa mamma con il suo bambino? Ogni giorno con i suoi programmi entra nelle vostre case.

Anche le mamme più famose si inteneriscono nel vedere vecchie foto di loro con i propri bambini.

Ciò è capitato a una delle conduttrice più note nel nostro panorama televisivo che, anche se spesso molto criticata sui social, ama moltissimo i suoi due figli.

I due ragazzi, a differenza della madre, hanno deciso di vivere la loro vita lontana dai riflettori della televisione, intraprendendo strade totalmente diverse l’uno dall’altro.

La conduttrice, in ogni caso, è molto gelosa dei suoi due figli e come può li protegge dal mondo del gossip, tanto che le notizie sul loro conto sono pochissime.

Solo in base a ciò che la stessa ha rivelato, si sa qualcosa di loro, ma si tratta di notizie fugaci e molto sintetiche: il tutto ovviamente proprio per tutelare i suoi due ragazzi che sono la luce dei suoi occhi.

Ma di chi stiamo parlando?

Riconoscete questa famosa mamma con il suo bambino?

L’interessata in questione è proprio Barbara D’urso che oggi, in occasione del compleanno di uno dei suoi figli, ha pubblicato un vecchio scatto mentre era intenta nel tenerlo tra le sue braccia.

Una dolcissima foto, accompagnata da una breve didascalia: “Ti amo❤️29 settembre #lamiavita”.

Come si è scritto sopra, Barbara ha due figli Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, nato due anni dopo. I due ragazzi sono il frutto della relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Una relazione durata quasi undici anni, ma che si è conclusa con qualche dissapore.

Tanto che la D’Urso, ancora oggi, non sembra avere un ottimo rapporto con il padre dei suoi figli. In ogni caso la conduttrice è davvero molto innamorata dei suoi ragazzi, così tanto che le si spezza il cuore vederli crescere come ha raccontato in passato.

Nonostante questo i due sono la sua gioia e quando gli impegni televisivi glielo consentono scappa subito da loro.

Purtroppo però i ragazzi sono davvero tanto cresciuti ed entrambi hanno delle carriere ben avviate. Il primogenito è un medico chirurgo che cerca di mettere al servizio degli altri le sue conoscenze mediche, tanto che gli piacerebbe lavorare per Medici senza frontiere.

Il secondogenito, invece, è un fotografo professionista e spesso si reca in Oriente o Medio Oriente per i suoi servizi fotografici. Tantissimi i Paesi che ha visitato grazie al suo lavoro, tra i quali: Palestina, Israele, India, Thailandia e tanti altri.

Insomma come tutte le mamme, Barbara non ha rinunciato a pubblicare una foto insieme al suo bambino, anche se come sempre il post è stato sommerso dagli insulti da parte degli utenti social.

Inoltre a breve, anche se non più direttamente, potrà rivivere la gioia di un neonato in famiglia, dal momento che la sorella con la quale per diverso tempo non ha avuto rapporti è in dolce attesa.

Adesso, quindi, la D’Urso non solo è in trepidante attesa di diventare zia, ma probabilmente non vede l’ora che i suoi ragazzi la rendano anche nonna.

Ti amo❤️29 settembre #lamiavita

E voi unimamme avevate visto la foto pubblicata da Barbara D’Urso?

