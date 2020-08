Tania Cagnotto, le foto in barca non mentono: gli scatti rubati di Gente

Tania Cagnotto in barca in Sardegna con il marito e la figlia, le foto rubate della campionessa confermano la gravidanza. Come molti vip anche Tania Cagnotto ha scelto di trascorrere dei giorni di vacanza nel nostro Paese. La meta più gettonata è stata sicuramente la Sardegna con spiagge e mare che nulla hanno da invidiare alle mete estive estere.

Vacanze in famiglia per la campionessa di tuffi, infatti è insieme al marito Stefano Parolin ed alla figlia Maya, 2 anni. Solo qualche giorno fa aveva annunciato che non avrebbe partecipato alle Olimpiadi 2021 perchè ha scelto di dare priorità alla famiglia e che si ritira dalle gare di tuffi.

Tania Cagnotto in dolce attesa: le foto “rubate” in barca

Per Tania Cagnotto si chiude il capitolo agonistico, ma si apre quello della famiglia. Con l’annuncio dell’addio alle Olimpiadi che a causa della pandemia mondiale sono slittate al 2022, la campionessa annuncia che è incinta ed il suo desiderio di allargare la famiglia.

Adesso si trova in barca in Sardegna con il marito e la piccola Maya per trascorrere delle vacanze serene in famiglia, tra amore e divertimento, in attesa di diventare mamma per la seconda volta.

LEGGI ANCHE: BARBARA D’URSO, SVELATA LA GRAVIDANZA SEGRETA: ECCO LA FOTO SU INSTAGRAM

Dalle foto che sono state pubblicate sul settimanale “Gente“, Tania è in bikini, in perfetta forma, ma si nota già un bel pancino. Bikini fiorato per la campionessa che si cimenta anche in un tuffo dalla barca, ma senza acrobazie.

Al settimanale ha dichiarato di aver deciso di scegliere la famiglia per dare una sorellina o un fratellino a Maya: “Volevo che Maya avesse qualcuno accanto in questo mondo complicato“. Ancora non conoscono il sesso del bambino, ma in famiglia c’è già chi esprime le sue preferenze: “Mia figlia vorrebbe una sorellina, a me non dispiacerebbe un maschietto e a mio marito va bene tutto, siamo molto felici“.

LEGGI ANCHE: JOHN LEGEND PADRE PER LA TERZA VOLTA: L’ANNUNCIO A SORPRESA | VIDEO

La Cagnotto insieme alla sua amica e “compagna di tuffi”, Francesca Dallapè, si era allenata per partecipare alle Olimpiadi che si sarebbero dovute nel 2021, ma a causa del rinvio delle stesse le cose sono cambiate. una decisione che non avrà preso facilmente.

Chissà se nel futuro vedremo la piccola Maya partecipare alle Olimpiadi, d’altronde Tania proviene da una famiglia di campioni di Tuffi, il papà, Giorgio cagnotto, era anche lui un tuffatore.

Voi unimamme casa ne pensate della decisione di Tania Cagnotto? Avete visto le foto?