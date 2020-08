Barbara D’Urso è felice e sta per diventare zia, la sorella minore è incinta. Annunciata la gravidanza dopo averla tenuta nascosta per diversi mesi.

La conduttrice televisiva, Barbara D’Urso, è mamma di Giammauro (1986) ed Emanuele (1988), ma sta anche per diventare zia. La sorella è in dolce attesa ed ha dato l’annuncio attraverso i social. Le due hanno anche passato un periodo difficile durante il quale non si sono parlate, ma poi l’amore le ha fatte riavvicinare.

Eleonora D’Urso ha partecipato come attrice al remake di “La Dottoressa Giò“, su Canale 5. Dopo questa esperienza è stata spesso ospite nel salotto di Domenica Live, il programma condotto da Barbara.

Barbara D’Urso felice per la sorella: l’annuncio di una gravidanza

Barbara D’Urso diventerà presto zia, Eleonora, la sorella ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa. Con una foto, nella quale mostra la bellissima rotondità, ed un sorriso smagliante comunica di essere incinta ed è al sesto mese di gravidanza: “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!“. Presto arriverà una bambina che i genitori hanno deciso di chiamare Sofia. Una gravidanza tenuta nascosta a tutti.

Tanti i commenti di auguri sotto il post, ma ancora nessuno della zia Barbara che si sta godendo le vacanze prima di ritornare alla conduzione dei suoi programma, ma che sicuramente era già a conoscenza della notizia e non vedrà l’ora di diventare zia.

Tra Barbara ed Eleonora ci sono diversi anni di differenza. Le due sono apparse in pochissime occasioni insieme e per un periodo si sono anche allontanate, come ha raccontato Barbara durante un’intervista a DiPiù: Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”.

Le due sorelle si sono riavvicinate e Barbara era anche presente al matrimonio di Eleonora con Michele Olmo che si è svolto quattro anni fa.

Voi unimamme eravate a conoscenza che Barbara d’Urso sta per diventare zia? La seguite, vi piace?