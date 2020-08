Ed Sheeran diventa papà: svelato il segreto | FOTO

I futuri genitori si conoscono dai tempi della scuola, ma poi si sono persi di vista con il trascorrere degli anni, lei è partita per gli Stati Uniti d’America, mentre lui è rimasto a Londra per poi incontrarsi a casa di Taylor Swift per la festa dell’indipendenza americana. Dal 2015 fanno coppia fissa e nel 2019 si sono sposati. In un’intervista aveva dichiarato: “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia. Il mio sogno è quello di vedere dei piccoli bambini paffutelli correre per casa”.

Il cantautore non ha avuto una vita semplice, in passato quando stava diventando famoso ha sofferto di forti attacchi di panico che lo hanno portato ad assumere alcol e droghe per superarli. Inoltre, ad un certo punto è diventato anche dipendente dal cibo spazzatura arrivando anche a mangiare 4 dessert di seguito per poi vomitarli. L’incontro con la moglie lo ha aiutato a superare tutti i suoi problemi ed ad intraprendere uno stile di vita più sano.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Cosa ne pensate?Aspettiamo di avere altre notizie, speriamo dai diretti interessati.