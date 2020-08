Simone Inzaghi papà per la terza volta: il tenero post | FOTO

Simone Inzaghi è diventato papà per la terza volta. Dopo Tommaso e Lorenzo ecco che è arrivato un altro bel maschietto. Gli auguri anche di un’ex.

L’allenatore di calcio ed ex giocatore, Simone Inzaghi, è diventato da poco papà per la terza volta. Simone aveva già due figli, il più grande Tommaso, 19 anni avuto dalla sua precedente relazione con la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi, e poi Lorenzo nato nel 2013 avuto con l’attuale moglie, gaia Lucariello con la quale ha una relazione che dura da 10 anni, ma solo nel 2018 hanno deciso di sposarsi.

Adesso la famiglia accoglie il nuovo arrivato, Andrea, ad annunciare il lieto evento è la Lucariello sul suo profilo Instagram. Tantissimi i messaggi di auguri, da familiari ed amici.

Simone Inzaghi papà: gli auguri anche della Marcuzzi

Gaia Lucariello, l’attuale moglie di Simone Inzaghi, ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta, per l’ex calciatore si tratta del suo secondo figlio, Andrea. L’annuncio attraverso i social, come ormai è d’abitudine per molti vip: “L’emozione non ha voce. Benvenuto Andrea”.

Un annuncio accompagnato da una bellissima e tenera foto che vede la neo mamma sdraiata sul letto dell’ospedale a poche ore dal parto con in braccio il piccolo Andrea ed al suo fianco, visibilmente emozionati, Lorenzo, o “Lollo” come viene affettuosamente chiamato, e Simone.

Il post ha raccolto in poco tempo tantissimi auguri, tra i primi quelli di Alessia Marcuzzi, ex dell’allenatore, ma grande amica della coppia tanto che al loro matrimonio ha fatto da testimone di nozze. Per poi arrivare anche gli auguri dello zio famoso, Filippo, anche lui ex calciatore: “Lo adoro già”. A seguire anche gli auguri di Elena Santarelli, Costanza Caracciolo, Vittoria Belvedere e tantissimi altri.

Voi unimamme eravate a conoscenza della vita privata di Simone Inzaghi? Noi ci uniamo ai tantissimi auguri che sono stati fatti alla coppia per la nascita del loro piccolo Andrea.