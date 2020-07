Elena Santarelli e la dolce dedica al marito e al figlio | FOTO

Elena Santarelli ha fatto una dedica al marito ed al figlio maggiore che ha riscosso tanto successo tra i suoi fan. Ecco cosa ha scritto.

Elena Santarelli, dopo la pubblicazione delle foto della festa del suo figlio maggiore, Giacomo, ha pubblicato uno scatto dolcissimo del figlio che gioca al mare con il papà. La didascalia che accompagna la foto è per ringraziare il marito di essere un ottimo padre capace di incoraggiare i suoi figli. Elena Santarelli è legata sentimentalmente dal 2006 con Bernardo Corradi, ex calciatore, che poi ha sposato nel 2014. Dalla loro relazione sono nati due figli, Giacomo nel 2009 e poi a marzo 2016 la piccola Greta Lucia.

Elena Santarelli e la dedica al marito: “E’ il papà che desideravo per i miei figli”

In questi giorni, Elena Santarelli è in vacanza al mare con il marito ed i suoi due figli. L’ultima foto che ha pubblicato su Instagram vede il figlio maggiore, che ha vinto la sua lunga battaglia contro un tumore la cervello, mentre calcia un pallone verso il mare, pronto a parare c’è il papà, Bernardo Corradi. La didascalia scelta per accompagnare la foto ha commosso i fan: “Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto, lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante”.

La Santarelli ha anche un’altra figlia, Greta Lucia, anche a lei ha dedicato un bellissimo e tenero post su Instagram, raccontando del suo carattere e di quanto le somigli: “Ho due figli ,un maschio e una femmina ,sono opposti in tutto anche nei gusti sul cibo. Lei è quella che mi somiglia caratterialmente di più, perché è buffa, ride tanto, ama parlare per ore ed ore, chiacchiera con tutti se le va, ma se le girano le scatole diventa come la mamma, e’ piena di energia ed è tanto tanto affettuosa“.

La famiglia ha affrontato periodi bui, moglie e marito hanno cercato di rimanere uniti e trasmettere serenità ai loro figli. Adesso che i tempi tristi sono passati è bello vederli tornare alla vita ed a sorridere.

Voi unimamme seguite la Santarelli su Instagram? Cosa ne pensate delle parole che ha speso per il marito?

