Adozioni: ecco tutte le star di Hollywood che hanno adottato

Adozioni: ecco tutte le star mondiali che hanno deciso di adottare un bambino, ma perché ad Hollywood è così tanto diffuso?

Nel mondo stellato statunitense sono tante le coppie o volti noti single che hanno deciso di prendere in adozione un bambino o più di uno.

Quello dell’adozione, come abbiamo visto, è un percorso davvero lungo e tortuoso almeno qui in Italia, dove la coppia che vuole intrapenderlo deve necessariamente dimostrare di avere certi requisiti.

Cosa che, invece, è totalmente diversa negli altri Paesi e soprattutto negli Stati Uniti, dove le leggi sull’adozione sono meno restringenti e i tempi meno lunghi.

Inoltre come si è visto in un articolo precedente, negli States esiste una pratica l’adozione aperta che può avere numerosi benefici sia per la famiglia che intraprende il percorso sia per il bambino adottato che può continuare a vedere, sempre sotto alcune tutele, i suoi genitori naturali.

Tanto che in Italia, ultimamente, il dibattito si sta concentrando proprio su questo per comprendere in che modo questo percorso può essere introdotto anche nella nostra legislazione.

Ma dal momento che l’adozione negli Stati Uniti prevede altre altre procedure, ci sono tanti volti noti di Hollywood che hanno deciso di ampliare la loro famiglia in questo modo.

Ecco una breve carrellata di qualcuno di questi.

Adozioni: ecco tutte le star mondiali che hanno adottato

A intraprendere questo percorso come mamma single è stata Sandra Bullock che nel 2010 adottò un bambino Louis.

LEGGI ANCHE: Luciana Littizzetto: le parole sull’affido dei figli emozionano i lettori

In realtà, l’attrice aveva iniziato le pratiche dell’adozione quattro anni prima insieme all’ex marito Jesse G. James, con cui si separò proprio nel 2010, dopo aver scoperto un suo tradimento. Nel 2015, la Bullock ha deciso di adottare anche un’altra bambina, Laila.

Nel lontano 1992, un’altra coppia di famosi Nicole Kidman e Tom Cruise decisero di intraprendere le pratiche per l’adozione, prendendo con loro lo stesso anno una bambina Isabella e nel 1995 Connor. Dopo la separazione dai genitori i due ragazzi hanno deciso di abbracciare la religione del padre, Scientology, allontanandosi sempre di più da Nicole che rimase fedele al cattolicesimo.

Anche Lionel Richie ha adottato insieme alla moglie una bambina, la adesso conosciuta Nicole Richie, figlia di Peter Micheal Escovado che per un breve periodo lavorò proprio per il cantante.

La bellissima Michelle Pfeiffer, prima di sposarsi con il marito David Kelley e avere un suo figlio naturale, aveva iniziato l’adozione di una bambina Claudia Rose, nel 1993.

LEGGI ANCHE: Adozione a distanza: come funziona e cosa fare per attivarla

Diane Keaton a 50 anni ha preso in adozione una figlia Dexter e nel 2001 adottò anche un altro mabino Duke.

Il bello e tenebroso Hugh Jackman, insieme alla moglie, dopo aver provato per diversi anni a diventare genitori naturalmente hanno adottato due splendidi bambini: Oscar e Ava.

La grande diva Madonna, dopo aver avuto due figli naturali, ha deciso di adottare come mamma single due bambini del Malawi: David e Mercy.

Nella lista, ovviamente, non possono mancare Angelina Jolie e Brad Pitt che durante il loro matrimonio, oltre ai loro tre figli naturali, ne hanno adottati altri tre: Maddox, Zahara e Pax.

Purtroppo pare che dopo la separazione, Brad non sia riuscito a mantenere il rapporto con uno dei tre che probabilmente non ha mai perdonato al padre la separazione dalla madre.

Anche Charlize Theron ha intrapreso il percorso dell’adozione da mamma single, adottando Jackson e August. L’attrice adesso si sta battendo per far capire al mondo che anche la primogenita è una femminuccia e desidera che gli altri usino i pronomi corretti quando si rifereriscono a Jackson.

Pare che la bambina, già quando aveva tre anni, ha detto a mamma Charlize con voce convinta che non “era un maschio”, ma una femmina.

Infine la nota attrice Meg Ryan, dopo aver avuto un figlio naturale Jack nato nel 1992, ha intrapreso nel 2006 le pratiche per adottare una bambina cinese Daisy True.

LEGGI ANCHE: Adozioni fallite: un dramma che si conosce poco, ma diffuso

E voi unimamme sapevate che tutte queste mamme o coppie di Hollywood avevano adottato dei bambini?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS