Costanza Caracciolo, a passeggio con Stella: le foto inedite

Costanza Caracciolo a passeggio con Stella per il centro di Milano. Le foto inedite della primogenita dell’ex velina con Bobo Vieri.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono genitori di due bambine, Stella e Isabel. Stella è nata a fine 2018, il 18 novembre. Dopo un anno la coppia si è sposata con una cerimonia molto intima a Milano ed a fine 2019 hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio.

Durante il pieno della pandemia nasca la piccola Isabel, il 25 marzo 2020, tra tante paure e preoccupazione, ma per fortuna tutto va bene.

Costanza Caracciolo: a passeggio con Stella senza Isabel

Con la nascita delle figlie, la vita di Bobo Vieri, ex calciatore, e Costanza Caracciolo, ex velina, è sicuramente cambiata. I due non pubblicano molte foto delle figlie sui social anche se loro sono molto attivi. Questa decisione è stata scelta per proteggere e tutelare la privacy delle fgile che sono ancora piccole.

La curiosità di vedere le piccole è tanta ed i paparazzi li seguono sempre nelle loro uscite pubbliche o di svago per cercare di scattare qualche foto alle piccole.

C’è riuscito il settimanale Oggi che ha fotografato Costanza Caracciolo in centro a Milano con la figlia maggiore, Stella. Mamma e figlia a spasso a guardare le vetrine dei negozi che si trovano in centro accompagnate da un’amica dell’ex velina con la figlia.

Tra poco Stella compirà due anni e questa è una delle sue poche foto nelle quali non appare di spalle o coperta con una emoticon. La piccola è cresciuta e la mamma è sempre più bella, jeans, stivaletti, maglia leggera e gilet con pellicciotto per l’autunno.

Una giornata dedicata a loro, Isabel è rimasta a casa, forse con il papà, nel loro nuovo appartamento a Milano. Chissà se Costanza era in giro anche per cercare qualcosa per l’organizzazione della festa di compleanno di Stella.