La showgirl Costanza Caracciolo pubblica tenere foto sul suo profilo Instagram.

Unimamme, da pochi mesi Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri, è diventata mamma bis.

L’avevamo lasciata sul finire delle vacanze insieme alle sue bambine e, naturalmente, al marito Bobo Vieri.

LEGGI ANCHE: COSTANZA CARACCIOLO: “VI SPIEGO PERCHé NON MOSTRO IL VOLTO DI MIA FIGLIA SUI SOCIAL” – FOTO

Come tante di voi, però, Costanza Caracciolo e tutta la sua famiglia sono tornati alla quotidianità e la showgirl lo testimonia con una nuova immagine della sua ultima figlia: Isabel, venuta al mondo il 25 marzo scorso.

La piccina di casa ha ormai 5 mesi ed è un amore. La showgirl la mostra di spalle, mentre indossa un vestitino con le righe. Sappiamo che l’ex velina ci tiene moltissimo alla privacy delle sue figlie.

LEGGI ANCHE: BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO CON LE FIGLIE: è LA PRIMA VOLTA TUTTI INSIEME FOTO

Ecco che cosa ha scritto la Caracciolo: “Qualcuno ha chiesto coccole?? 🤍Mi chiedete spesso che vestitini compro alle mie babies .. per loro ho scelto i completini di @bamboomofficial realizzati in bambù organico”. L’immagine ha ottenuto quasi 56 mila Like e centinaia di commenti.

LEGGI ANCHE: “PROTEGGEREMO LE NOSTRE FIGLIE”: LA DENUNCIA DI COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI | FOTO

Durante l’estate Costanza Caracciolo ha tenuto aggiornati tutti i suoi fan con delle simpatiche foto delle loro vacanze, con o senza le bambine: Stella Vieri, che ha ormai già 2 anni e la piccina: Isabel, di 5 mesi. Vieri e la Caracciolo si sono sposati nel 2019 e da allora il loro matrimonio non ha mai attraversato momenti bui.

La coppia ha trascorso un’estate serena, tra scherzi, coccole, giochi con le figlie e serate romantiche, ma ora, come tutti, hanno ripreso la routine. I Vieri Caracciolo sono stati a Capri e a Forte dei Marmi, ma ora sono rientrati nel loro appartamento di Milano. Di recente Vieri ha partecipato, insieme a Nicola Ventola e Lele Adani, al singolo: Una vita da bomber. Inoltre, spesso, lo vediamo comparire negli spot in televisione. La Caracciolo, invece, tiene costantemente aggiornato il suo profilo Instagram, che ha 1,2 miliono di followers.

Unimamme, a voi ha fatto tenerezza l’ultima foto postata dalla Caracciolo? La seguite su Instagram?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.