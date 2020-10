E’ iniziata l’avventura della nuova stagione di Matrimonio a prima vista ma una delle tre coppie ha rinunciato subito senza neanche arrivare all’altare.

Matrimonio a prima vista è un programma in cui dei perfetti sconosciti devono sposarsi e scoprire se sono fatti l’uno per l’altro.

Il percorso è dunque come si può dedurre non ie più facili ma quest’anno una nuova difficoltà si è aggiunta: il Covid-19.

L’ennesimo ostacolo ha reso la missione veramente impossibile per una coppia che, così, non è nemmeno arrivata all’altare, rinunciando a priori a vivere l’ambita esperienza di un matrimonio alla cieca.

Matrimonio a prima vista: una coppia non arriva all’altare

Maddalena, riabilitatrice psichiatrica, e Luca, imprenditore, erano tra i sei fortunati concorrenti selezionati tra diverse centinaia di aspiranti sposi, per la nuova stagione di Matrimonio a prima vista.

Poi però è arrivata la pandemia e Maddalena ha dovuto scegliere. Il suo lavoro la esponeva infatti a un forte rischio di contagio e la produzione le ha chiesto di scegliere.

Il suo lavoro o il matrimonio? Maddalena sceglie il suo lavoro, una decisione sofferta e che esclude così non solo se stessa ma anche Luca dal “gioco”.

I due dunque non si conosceranno mai, non si sposeranno mai e non capiranno mai se erano veramente fatti l’uno per l’altro come i professionisti di Matrimonio a prima vista avevano ipotizzato.

Luca e Maddalena non arrivano dunque neanche all’altare e lasciano spazio a Sitara e Gianluca, una nuova coppia che vivrà l’avventura che sarebbe spettata ai primi due.