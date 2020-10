20 anni fa il primo episodio una delle serie tv più amate di sempre

Ricorre il ventennale di Una mamma per amica, serie cult andata in onda per 7 stagioni.

Unimamme, difficile essersi lasciate scappare la serie tv cult Gilmore Girls, andata in onda anche sui nostri schermi con il titolo Una mamma per amica.

Una mamma per amica: una serie cult

Quest’anno, in ottobre, cade il ventennale di questa amata serie che ha avuto migliaia di fans sparsi in tutto il mondo che ne hanno seguito fedelmente le vicende dal suo esordio, il 5 ottobre del 2000 sul Canale Warner Bros, in America. In Italia Una mamma per amica è arrivata due anni dopo, ma questo non ne ha sminuito la portata o il gradimento.

La storia narra le vicende della mamma single trentenne Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e di sua figlia Rory (Alexis Bledel) che vivono in un fantomatico paesino americano: Stars Hollow, abitato da persone molto eccentriche. Nel corso di sette stagioni, la serie infatti si è conclusa nel 2007, a parte il revival di 4 episodi su Netflix di qualche anno fa, vediamo Lorelai dividersi tra l’amore di Christopher, il padre di Rory e quello per Luke, il proprietario della tavola calda della città, mentre Rory, brillante studentessa di un’esclusiva scuola privata, va incontro ai primi amori.

Impossibile dimenticare gli effervescenti e divertenti dialoghi delle ragazze Gilmore, le situazioni assurde e i personaggi strampalati che hanno popolato il loro universo diventato sempre più famigliare. La serie, ideata da Amy Sherman Palladino ha ricevuto premi e riconoscimenti, lanciando la carriere dei suoi protagonisti. Dopo aver lasciato Una mamma per amica Lauren Graham ha partecipato a Parenthood, mentre Alexis Bladel si è distinta in The Handmaid’s Tale, arrivando a conquistare persino un Emmy.

Qualche anno fa su Netflix c’è stato un breve revival intitolato A Year in the Life che ha fatto il punto sulla situazione delle nostre adorate protagoniste a distanza di anni, rimettendo in gioco legami e dinamiche.

Una mamma per amica è ormai un classico della televisione che si può apprezzare ancora oggi, per il suo intramontabile humour e la sua freschezza.

Unimamme e voi conoscete bene questa serie tv? Eravate anche voi delle fan sfegatate? Se ve la siete persa potete sempre recuperarla, noi ve la consigliamo. Intanto vi lasciamo con i trenta anni di Beverly Hills 90210.

