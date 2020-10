Il figlio più giovane di Silvio Berlusconi si sposa oggi con Federica Fumagalli.

Unimamme, oggi il figlio minore di Silvio Berlusconi, il 32enne Luigi, si sposa.

Le nozze si sarebbero dovute svolgere in estate, ma sono state rimandate in autunno per via della pandemia.

Luigi è il più piccolo dei figli che l’ex premieri ha avuto da Veronica Lario. Luigi sposa la sua fidanzata storica Federica Fumagalli a cui è legato da dieci anni. La coppia vive a Milano nella villa in via Rovani che una volta era stata di Silvio Berlusconi e Veronica Lario e dove, in serata, daranno una cena riservata a pochi intimi e famigliari.

I due sposini hanno optato per una cerimonia intima, in chiesa, questo pomeriggio, ma chi sono questi due rampolli di cui parliamo oggi? Lui, come dicevamo è il minore dei figli di Silvio Berlusconi ed è molto schivo, tanto che non si trovano interviste a parte una con il magazine Style del Corriere della Sera, quando aveva 19 anni. Luigi è presidente della Holding italiana Quattordicesima che vigila sul patrimonio dei fratelli Berlusconi nati dal matrimonio dell’imprenditore di Arcore con Veronica Lario.

Federica Fumagalli invece si è laureata in giurisprudenza alla Bocconi, dove ha incontrato Luigi. Ora lavora nella comunicazione e organizzazione di eventi con la MB Projects per cui organizza campagne ed eventi per prodotti di lusso.

Silvio Berlusconi non potrà partecipare al matrimonio del figlio, nonostante il primo tampone abbia dato esito negativo, se il secondo lo confermerà l’ex premier potrà partecipare alla festa in serata che si svolgerà a Macherio.

Unimamme, eravate al corrente di questo matrimonio di cui si parla su Vanity Fair? Noi vi lasciamo con un approfondimento su come un matrimonio felice sia determinato anche dai geni degli sposi.

