Allattamento al seno, la posizione più adatta alle prime poppate

Le posizioni per poter allattare sono svariate ma questa è sicuramente la posizione più adatta alle prime poppate del lattante appena nato

Posizione semi-reclinata è una posizione adatta alla prima poppata del bambino ma anche in altri momenti è un modo per lui semplice e naturale di raggiungere il seno e per la mamma è più facile prendersi cura di lui. Questa posizione può essere effettuata anche se la mamma e il bambino sono vestiti ed è molto utile quando il bambino sta imparando a poppare e ancora deve imparare ad attaccarsi bene al seno oppure quando alla mamma fanno male i capezzoli.

Bisogna ricordare prima di iniziare ad allattare:

avvicinarci tutto ciò che ci potrebbe essere utile in modo da non dover interrompere l’allattamento. Prendiamoci il nostro tempo.

assicurati che il tuo bambino sia comodo, la testa il collo e la schiena del bambino devono essere dritte

fai in modo di sentirti e di stare comoda magari con dei cuscini sotto la schiena e le braccia

verifica che il bambino sia attaccato in modo corretto

chiedi aiuto se il bambino non riesce ad attaccarsi bene o se l’allattamento ti dà dolore. Esistono consulenti per l’allattamento

Per la posizione semi reclinata la mamma deve

stare nè completamente sdraiata nè completamente seduta trovare una posizione comoda, con la schiena che sia sostenuta e rilassata allo stesso tempo adagiare su di se, tra l’addome e il torace, il bambino a pancia in giù fare attenzione che il neonato si appoggi sulla guancia e che abbia le vie aeree libere mentre il resto del corpo deve stare a stretto contatto con il corpo della mamma

In questa posizione la mamma sostiene il bambino ma allo stesso tempo ha le braccia libere per potersi muovere e poterlo accudire.

Alcune mamme sostengono la schiena e il sederino del bambino con la propria mano o il proprio braccio.

In questa posizione il bambino è libero di muoversi e di raggiungere secondo i suoi tempi il seno: strisciando, spingendo, può anche utilizzare le sue manine per trovare il capezzolo; è importante che le mamme li assecondino.

Se la mamma ha i capezzoli doloranti è meglio mettere direttamente il viso del bambino sul seno in questo modo il lattante eviterà di cercarlo con le mani e userà la bocca per cercare il seno con la bocca, affondando il mento sul seno aprendo la bocca e attaccandosi.

Una volta attaccato il bambino al seno, bisognerebbe assicurarsi che:

la bocca sia ben aperta

le labbra siano rivolte all’esterno

la lingua si trovi tra il seno e il labbro inferiore

il mento deve toccare il seno.

Nel caso si sentisse dolore forse può dipendere dal fatto che il bambino non è ben attaccato: per staccarlo basta introdurre un dito tra l’aureola e la bocca in modo da staccarlo delicatamente. Successivamente puoi riprovare ad attaccarlo: il bambino deve avere la bocca ben aperta per afferrare l’areola e non solo il capezzolo.

Care unimamme cosa ne pensate di queste informazioni che si trovano sul sito del ministero della salute? Personalmente ho usato moltissimo questa posizione, l’ho sempre trovata molto rilassante. Inoltre quando i bambini sono più grandi e non hanno bisogno di aiuto, ti consente di bere una bella tazza calda di tisana.

