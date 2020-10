Michelle Hunziker e la super festa per la figlia Sole

La figlia mezzana di Michelle Hunziker, Sole, compie oggi 7 anni, ma ha festeggiato ieri.

Unimamme, oggi è un giorno speciale per Michelle Huziker e la sua famiglia, perché il 10 ottobre del 2013 nasceva sua figlia mezzana: Sole Trussardi.

Festa per la seconda figlia della Hunziker

La nota showgirl e uno degli eredi di uno dei brand di moda più importanti del nostro Paese hanno accolto la loro primogenita 7 anni fa. Così, ieri, la piccola ha festeggiato il compleanno insieme alle sue amiche.

Sole è la secondogenita di Michelle Hunziker, infatti la sua primogenita è Aurora Ramazzotti,avuta dal cantante Eros Ramazzotti quando aveva 20 anni. Sole invece è figlia di Tomaso Trussardi, secondo marito di Michelle.

Tutto è cominciato quando Michelle Hunziker è andata a prendere la figlia a scuola, la piccola era entusiasta e ansiosa di correre a festeggiare con le amiche. Evidentemente sapeva che le era stata riservata una bellissima festa.

Per l’occasione la Hunziker ha contattato il mondo di Meg che si occupa proprio di organizzazione feste ed eventi per bambini. Dalle immagini su Instagram si vedono i preparativi con una torta gigante multistrato con le caramelle gommose e un arcobaleno sovrimpresso, poi un altro arcobaleno di palloncini colorati con la scritta Sole e ancora plaid, cuscini e cestini di vimina da pic nic, probabilmente per la merenda delle bambine e tanti colori per rallegrare l’evento.

“Questi ragazzi sanno davvero far divertire i bambini in sicurezza” ha scritto Michelle Hunziker nelle sue storie.

Dalle premesse si intuisce che si è trattato di un compleanno fenomenale in cui Sole e le sue amiche e amici si sono divertiti tantissimo. Michelle Hunziker è sposata dal 2014 con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto due figlie: Sole e Celeste. Tra l’altro l’anniversario di matrimonio cade proprio nel giorno del compleanno della bambina.

Unimamme e voi cosa ne pensate di questa bella festa? Noi vi lasciamo con la Hunziker che parla delle relazioni.

