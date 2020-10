Care unimamme vediamo come capire quando nostro figlio è pronto per lo svezzamento

Per svezzamento si intende il passaggio da un’alimentazione esclusivamente a base di latte ad una mista nella quale sono presenti anche cibi solidi o semi solidi, come abbiamo spiegato nell’articolo: “Svezzamento: cos’è e perché farlo”. Per capire se il bambino è pronto per lo svezzamento bisogna osservarlo bene: sarà lui stesso a farvi capire quando è pronto ad inserire nella sua dieta alimentare alimenti diversi dal latte.

LEGGI ANCHE —> LO SVEZZAMENTO E LO SVILUPPO DEL GUSTO NEI NEONATI

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda la prosecuzione dell’allattamento esclusivo al seno fino ai sei mesi circa di età. L’ OMS non indica però un’età precisa dato che i fattori che determinano il momento migliore per svezzare il bambino sono soggettivi al bambino stesso.

Come capire se il bambino è pronto

Possiamo dire comunque che un bambino è pronto per lo svezzamento nel momento in cui raggiunge tutte le competenze fisiologiche necessarie:

una maturità digestiva che si ha di solito intorno ai 4-5 mes se non ha più il riflesso di spingere il cucchiaio fuori dalla bocca con la lingua (riflesso di estrusione) non lo forzate perché questo riflesso lo aiuta a non soffocare se è in grado di deglutire gli alimenti se ha la capacità di stare seduto autonomamente mantenendo la schiena eretta, con un buon controllo della testa se ha la capacità di coordinare occhi mani e bocca per guardare il cibo prenderlo e portarlo in bocca se è più attivo dorme meno di giorno e capita spesso che sia sveglio durante i pasti della famiglia quando è interessato a ciò che stai mangiando e cerca di afferrare la forchetta o altro quando mostra il proprio interesse nei confronti di alcuni alimenti

Quest’ultimo aspetto è fondamentale: se il lattante non mostra ancora interesse verso i cibi solidi, anche se sugli altri aspetti è pronto non si potrà proseguire con la svezzamento.

Fondamentalmente dobbiamo sempre aspettare che sia il bambino a manifestare il suo interesse per il cibo solido.

LEGGI ANCHE —> SVEZZAMENTO: MITI DA SFATARE

Non esistono ragioni mediche per anticipare

Alcuni bambini possono essere pronti anche prima dei sei mesi altri qualche settimana dopo. Alcuni genitori e alcuni pediatri tendono ad anticipare lo svezzamento proponendo i primi alimenti già intorno ai quattro mesi: ma non c’è nessuna ragione medica che giustifichi questo anticipo.

Spesso si tende ad anticipare lo svezzamento dei bambini nutriti con latte formulato ma non ce n’è bisogno perché si tratta comunque di un alimento completo sotto il punto di vista nutrizionale.

Alcuni pediatri dato che il latte artificiale ha sempre lo stesso sapore a differenza del latte materno, per abituare il bambino a sapori nuovi suggeriscono di svezzarlo dopo il quinto mese.

LEGGI ANCHE —> I BABY FOOD NON SONO NECESSARI

Le tabelle e i calendari per lo svezzamento non servono

Oramai si è capito che le tabelle non servono a niente e questo ha reso lo svezzamento molto più semplice. Non si può fissare un momento per iniziare svezzamento sono i nostri bambini a dircelo.

Come scrive Lucio Piermarini su Uppa “a un certo punto sara il bambino stesso durante il pranzo la cena attendere le mani per dire che vuole partecipare a quel che sta accadendo a tavola” e a quel punto starà a noi accontentarlo lasciandogli a portata di mano un po’ di cibo sminuzzato: “se il piccolo è veramente intenzionato affererà la posata e la porterà sotto la vostra guida alla bocca. E se è veramente pronto inizierà prudentemente a masticare, valuterà odori e sapori, probabilmente li riconoscerà e con sua grande soddisfazione deglutirà in tutta sicurezza”.

LEGGI ANCHE —> SVEZZAMENTO PRECOCE: ESISTE UN LEGAME COL SONNO DEI BAMBINI

Care unimamme cosa ne pensate di questi consigli di cui parla il portale Uppa?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.