Un neonato è stato abbandonato in un cartone della pizza, con un biglietto che spiegava le motivazioni del gesto.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una storia di abbandono, ma anche di speranza.

Noeonato abbandonato subito soccorso

Siamo parlando di un bimbo che è stato trovato in circostanze molto particolari.

Giovedì 8 ottobre un bambino è stato trovato in una scatola di cartone della pizza, presso la stazione dei pompieri e della protezione civile del comune di Tlaltenango, Zacates, nel Messico Centrale. Il bebè era accompagnato da un biglietto veramente commovente.

Il biglietto è stato pubblicato su Facebook, sulla pagina della protezione civile del comune in questione. Ecco cosa dice:

“Mia figlia è morta di parto e io non posso mantenerlo. Spero di avere una vita migliore e che Dio ci perdoni”.

Il piccino è stato poi portato in ospedale per un controllo. Le persone che hanno trovato il piccino sono rimaste molto scosse e hanno scritto che la vita non ti prepara a niente di tutto questo.

In un aggiornamento successivo si è saputo che prima di essere consegnato alle autorità locali il piccolo è stato battezzato con il nome di Ángel Gabriel. Inoltre si è sollecitato il governatore affinché per l’adozione di questo bambino siano privilegiate coppie di quella stessa regione, del comune o compaesani.

Il presidente del municipio Miguel Angel Valeda Pinedo ha poi scritto su Facebook: “daremo il follow up legale affinché il Mesa Direttiva Adozioni composto dalla presidente onoraria del DIF statale, dal presidente della Corte, dalla Commissione per i Diritti Umani, dal Procuratore della Protezione della Bambina, il bambino, l’adolescente e la famiglia del DIF statale , Consulenti per il tavolo delle adozioni, Procura del DIF statale, Direttore di Casa Culla ci permettano di adottare Angel Gabriel”.

Unimamme, questa è una storia che, pure nella sua tragicità, noi speriamo avrà presto un esito positivo per questo bambino. E voi cosa ne pensate?

