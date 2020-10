Il 16 ottobre si festeggia il nome Margherita in onore di Santa Margherita Maria Alacoque.

Il nome è un nome solare, gioioso, che sa di primavera. Deriva dal greco Margaritès e significa “perla”. Questo nome è stato infatti attribuito al celeberrimo fiore solo nel Medio Evo.

Molte sono le varianti, anche straniere:

Margarita,

Margot,

Margareth,

Maggie,

Magda,

Meg,

Peggy,

Rita,

Greta,

Margit,

Daisy.

Ecco qualche simbolo associato al nome:

Colore: Verde

Pietra: Smeraldo

Numero fortunato: 9

Metallo: Mercurio

Il Santo del giorno: Santa Margherita Maria Alacoque

La Santa Margherita Maria Alacoque che si festeggia oggi è una mistica e monaca canonizzata da Papa Benedetto XV nel 1920.

Nella sua autobiografia , scritta su ordine del suo direttore spirituale Padre Claudio la Colombière, si narra di aver fatto voto di castità a soli cinque anni e la sua fede non vacillò mai, tanto che a 24 anni lottò contro le resistenze della famiglia per entrare nell’Ordine della Visitazione.

In tale autobiografia dichiara di aver avuto diverse apparizioni di Gesù, per ben 17 anni, e nella più importante Gesù le ha mostrato il suo Sacro Cuore chiedendole di farlo festeggiare il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini.

Inoltre afferma che chiunque riceverà la comunione per 9 mesi consecutivi ogni primo venerdì del mese avrà in dono la possibilità di non morire in stato di peccato.

Grazie a lei si è quindi sviluppato il culto del Sacro Cuore di Gesù, culto che ha portato poi alla costruzione della famosa Basilica del Sacro Cuore a Parigi, nel quartiere di Montmartre.

Incompresa, bistrattata e malgiudicata, Santa Margherita, con il nome di suor Maria, si offrì “vittima al Cuore di Gesù“, dal quale viene chiamata “discepola prediletta”.

Unimamme, vi è piaciuta la storia di questa santa? Convinte del nome? Vi ricordiamo che esistono altre sante di nome Margherita:

