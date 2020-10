Il bacio sulle labbra tra genitori e figli è una pratica che molti volti vip del mondo dello spettacolo praticano, ma è corretto?

L’ultimo in ordine di apparizione a mostrare un tale comportamente è stato proprio David Beckham con la più piccola dei figli Harper che ha nove anni.

L’ex calciatore non è la prima volta che viene immortalato in tali atteggiamenti con i figli e molto spesso i suoi fan si sono rivoltati contro di lui proprio a causa di ciò, nonostante David sia molto amato da quest’ultimi.

In Italia sono tanti i volti noti dello spettacolo che si prodigano in queste manifestazioni d’affetto da Chiara Ferragni, Fedez fino a Belen Rodriguez, duramente criticata per continuare a baciare il figlio sulle labbra, nonostante sia un pò grandicello.

Sulla pratica in sé, ci sono tantissimi pareri discordanti: c’è chi dice essere solo una manifestazione d’affetto, chi invece ritiene che possa provocare dei danni in futuro ai propri figli.

Ovviamente come in tutte le cose, la verità è sempre nel mezzo, soprattutto quando a riguardo non interviene un parere autorevole che spiega come stanno realmente le cose.

In un’era ormai super tecnolocizzata, anche il rapporto tra genitori e figli è radicalmente cambiato, così anche il bacio sulle labbra potrebbe essere una pratica figlia della moda del tempo.

Bacio sulle labbra tra genitori-figli: pratica corretta?

Su D.Repubblica.it si è affrontato l’argomento e per capire meglio la situazione è stata intervistata una psichiatra psicoterapeuta, esperta di dipendenze, la dott.ssa Adelia Lucattini.

LEGGI ANCHE: Dare un bacino sulle labbra ai figli è da condannare?

A quanto pare questa pratica è considerata normale in tutta l’area del Mediterraneo e anche in parte della Russia, ma bisogna considerare due aspetti il primo è propriamente sanitario: il genitore con questo tipo di bacio potrebbe trasmettere qualche infezione – come un herpes labiale al proprio figlio.

Ma in altre parti del mondo come in Africa, dove questo bacio è diffuso, le cointroindicazioni sono maggiori: “in Nord Africa i bambini vengono vaccinati alla nascita dalla Tbc proprio a causa di questa abitudine, e la trasmissione del batterio (da noi debellato da anni, ma pericolosissimo) è molto precoce ed endemica”.

Il secondo motivo, invece, ha una spiegazione neuropsicobiologica: dagli otto/dieci anni in poi, la mamma o il papà che bacia il proprio figlio sulle labbra “equivale a una provocazione edipica”.

Sicuramente il gesto in sé trasmette affetto, ma dai dieci anni in poi può avere anche una carica sessuale, improntando un rapporto erotizzato con il proprio bambino.

LEGGI ANCHE: I 3 tipi di foto di bambini più pericolose da pubblicare secondo un’esperta

Ecco cosa dice la dottoressa: “Non si discute la modalità del bacio, ma il contatto tra labbra, un’area erogena che ha la funzione di stimolare il neonato nell’attaccarsi al seno o al biberon per alimentarsi, ma che crescendo ha tutt’altra funzione. È meglio evitare di baciare i bambini sulla bocca perché – in alcuni soggetti – può portare a una fissazione e a una ricerca di questo contatto anche nella preadolescenza”.

La psicoterapeuta sempre su D.Repubblica.it consiglia quindi ai genitori che hanno iniziato questo gesto fin quando sono piccoli di parlare con loro e spiegare il motivo per il quale da un’età in poi non è possibile più usare questo metodo per esprimere il proprio affetto: “Si può dire loro che il bacio sulle labbra è un messaggio specifico di amore che si riserva a un partner prescelto, che ha a che fare con il fidanzamento e le prime relazioni sentimentali. Non va criminalizzato o stigmatizzato”.

Insomma baciare sulle labbra il proprio bambino non è reato, ma arrivati a una certa età, è bene che la pratica venga piano piano messa da parte.

Visualizza questo post su Instagram The best daddy💕 @davidbeckham #HarperSeven X Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 20 Ott 2020 alle ore 11:04 PDT

LEGGI ANCHE: Come giocare con i bambini: il metodo danese per la felicità

E voi unimamme cosa pensate del bacio sulle labbra tra genitore e figlio?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS