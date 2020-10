Un neonato ha vissuto un’esperienza terribile su cui ora è stata aperta un’inchiesta.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una vicenda da brividi che si è svolta a Puebla, in Messico.

Neonato dichiarato morto: incredibile scoperta

Il piccino era nato prematuro ad appena 23 settimane ed era stato dichiarato morto dopo il parto.

Il neonato era stato dichiarato morto alle 4.29 del mattino del 21 ottobre, ma alle 10 dello stesso mattino è successo qualcosa di incredibile.



Il corpo del bimbo era stato posto in una cella frigorifera in attesa che i genitori lo ritirassero per il funerale.

Dopo 6 ore in cella frigorifera gli addetti alle pompe funebri lo hanno sentito piangere, Miguel Angel Flores, uno di loro, ha dichiarato:

“quando siamo arrivati, ci siamo resi conto che piangeva e si muoveva. Abbiamo chiamato il padre, anche lui ha visto che il bambino piangeva. Siamo corsi a chiamare il medico che aveva firmato il certificato di morte. Non riesco a credere che non sia morto lì dentro, non ho mai vissuto un’esperienza del genere“.

Nel filmato diffuso si vede il padre riunito col figlio piangente, avvolto in un lenzuolo. L’uomo ripete: “è’ vivo, sta piangendo, è vivo“. L’uomo diceva al figlio di resistere, di combattere.

I medici hanno dichiarato che il bambino ora è tenuto in osservazione nel reparto di rianimazione neonatale. Essendo molto prematuro non si sa come potrà evolvere la sua situazione. Ora l’IMSS, un’agenzia del sistema sanitario nazionale ha confermato l’apertura di un’inchiesta sul caso. I vari utenti dei social media hanno definito gli operatori dell’ospedale inetti e meritevoli di essere coinvolti in una causa.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Infobae? Noi vi lasciamo con la vicenda di una neonata sepolta viva sopravvissuta per 8 ore sotto terra.

