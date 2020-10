Michelle Hunziker non ci sta e chiede sostegno al Governo

Michelle Hunziker non sta a guardare e dopo le ultime restrizioni dell’ultimo Dpcm chiede sostegno per le famiglie in difficoltà

Michelle Hunziker si schiera con i lavoratori penalizzati dal nuovo Dpcm, in particolare parla dei ristoratori, dei bar e di tutto l’indotto la categoria.

Michelle Hunziker chiede sostegno per i più deboli

Michelle Hunziker ha lanciato un appello al Governo per aiutare le famiglie in difficoltà. La sua voce, unita a quella di tanti altri vip e personaggi famosi che hanno lanciato appelli al Governo, vuole mostrare empatia e solidarietà a chi non ha più certezze economiche o ha perso il lavoro a causa della pandemia.

La Hunziker ha scritto sul suo Profilo Instagram, pubblicando una foto nella quale si mostra pensierosa, che “Sono un assidua frequentatrice di ristoranti, li amo, li promuovo anche molto sui miei social perché amo le eccellenze italiane e non ho MAI smesso di andarci proprio perché credo che stando attenti e rispettando tutte le procedure igieniche si possa serenamente godere di tutte le meraviglie culinarie del nostro paese”.

Anche sui bar ha espresso il suo rammarico per la decisione del governo “I nostri bar che tanto ci contraddistinguono e ci invidiano da tutto il mondo e tutte le altre attività che ora si ritrovano a dover chiudere dalle 18.00 o del tutto… sono in estrema difficoltà”.

Queste parole accomunano il pensiero di molti, ma dette da un vip molto seguito e popolare come lei hanno forse una risonanza diversa.

Il Governo proprio di recente aveva coinvolto Chiara Ferragni e Fedez per interloquire con i più giovani e sensibilizzarli all’utilizzo dei DPI. Dunque ai piani alti capiscono bene quanto possano essere forti le parole dette dai personaggi amati dal pubblico e quanto possano condizionare e influenzare la popolazione più dei decreti e delle direttive ufficiali.

Parlare attraverso i social è ormai non solo un modo per esprimere il proprio pensiero ma anche per avere visibilità. Nel caso dei vip invece, in un momento così difficile per tutti, stanno iniziando dei veri e propri schieramenti.

Il pubblico come al solito si divide tra quelli che apprezzano l’empatia nei confronti dei più svantaggiati e chi critica alacremente le parole dette da chi si presuppone che non abbia problemi economici e non sia stato toccato dalla crisi.

Sicuramente la pandemia ha cambiato la vita di tutti, ma le persone che hanno perso il lavoro o che lavorano in settori fortemente colpiti dalla crisi economica sono ormai tante e con la seconda ondata della pandemia si prospetta un quadro economico ancora più nero per l’Italia ma anche per il resto del mondo.

L’appello della Hunziker al Governo è di “sostenere le famiglie e le attività in difficoltà in questo momento”. La speranza è che gli aiuti promessi ieri dal presidente Conte arrivino nel minor tempo possibile, ma anche che le nuove limitazioni e chiusure abbiano l’esito sperato di contenere i contagi e tornare tutti a una vita più serena, sia economicamente che psicologicamente.

Per valutare appieno gli effetti economici che questa pandemia avrà sul nostro paese ma anche a livello globale, bisognerà attendere innanzitutto la fine dell’emergenza sanitaria, ma anche le misure che saranno prese per far ripartire l’economia di interi settori fortemente penalizzati dal momento storico, tra cui appunto quello della ristorazione, delle attività ludiche e della cultura.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole di questo personaggio così amato?

