Michelle Hunziker mostra la pancia: “vado a piangere”

Michelle Hunziker pubblica sulle storie di Instagram alcuni preziosi ricordi.

Unimamme, oggi Michelle Hunziker ha voluto condividere con tutti i 4,8 milioni di fans che la seguono alcuni ricordi.

Michelle Hunziker su Instagram sfoglia album dei ricordi

Michelle Hunziker ha appena terminato di festeggiare il compleanno della figlia Sole, l’anniversario del matrimonio e il compleanno di mamma Ineke.

Oggi la showgirl ha voluto coinvolgere tutti con alcuni video sulle sue storie in cui ricorda il passato grazie a delle splendide foto in cui era incinta. La Hunziker infatti stampa ancora le foto più significative della sua vita: “sono qui in uno dei rari momenti in cui posso dedicare un po’ di tempo a me stessa, a me piace guardare le foto del passato”. La Hunziker infatti mostra e sfoglia un album di ricordi “le mie foto di quando ero incinta di Sole. Io voglio dire a tutte le donne incinte là fuori: godetevi la vostra pancia, godetevela perché è il momento di beatitudine più totale“.

“E’ una cosa che veramente, non so come dirvi, a me manca tantissimo. Guardate qua appena nata Sole” commenta osservando le foto della prima figlia neonata avuta con suo marito Tomaso Trussardi. “In questi momenti molto difficili mi piace pensare alla vita che passa, ai momenti positivi”.

Tra le foto c’è anche quella della figlia Aurora vestita da medico insieme al patrigno Tomaso Trussardi.

“Sono in un momento di nostalgia, ma fa bene al cuore” e conclude con un “vado a piangere”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi simpatici video un po’ malinconici? Secondo voi la Hunziker è pronta per una nuova gravidanza? Noi vi lasciamo con Michelle Hunziker traumatizzata dalla madre.

