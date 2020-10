Michelle Hunziker ha appena pubblicato su Instagram una serie di stories divertenti insieme alla madre in cui si mostra decisamente traumatizzata.

Dei video davvero molto divertenti quelli che la bellissima Michelle Hunziker ha pubblicato oggi su Instagram.

La donna prima di arrivare a casa della madre, luogo del misfatto, ha tenuto compagnia alle sue follower rispondendo ad alcune domande.

La showgirl nelle risposte si è sempre mostrata molto solare e positiva cercando di far vedere alle sue untenti quante cose belle le circondano.

Alcune di queste le hanno scritto di essere preoccupate per la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia in corso e in particolare una le ha detto che a breve si sposerà e, quindi, di essere molto agitata.

Così Michelle con il suo solito savoir faire ha risposto incoraggiando la donna a non pensare al periodo preoccupante che si sta vivendo e a godersi il momento che sarà perché innamorata del suo futuro marito.

Michelle Hunziker che shock, la madre la traumatizza

Michelle è molto nota all’interno del mondo dello spettacolo non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia e vivacità.

La donna di recente si è resa protagonista di un grande atto benefico, mettendo in vendita tutti gli abiti della sua famiglia in disuso.

Oggi Michelle, però, ha pubblicato delle stories più divertenti del solito in cui con grande ironia ha mostrato alle sue follower come sua madre l’ha accolta in casa per pranzo.

La showgirl, quando è entrata in cucina, ha visto una bellissima tavola addobbata, poi però si è resa conto di un particolare che non aveva notato subito.

Infatti sul tavolo addobbato erano presenti il porta sale e pepe con una forma davvero particolare.

Questo ovviamente ha generato l’ironia di Michelle, facendo ridere davvero tutti sia lei sia la madre.

La showgirl, nel vedere quegli oggetti si è mostrata decisamente sconcertata e traumatizzata, tanto che ironicamente, rivolgendosi alle sue follower ha detto: “Ecco perché sono così”.

Insomma un quadretto familiare davvero divertente che non capita tutti i giorni di vedere, ma che Michelle con la sua ironia rende davvero piacevole.

E poi come più volte le hanno detto le sue follower il suo sorriso è così contagioso che è impossibile non ridere con lei, tanto che la donna stessa ha rivelato quale sia il segreto di quest’ultimo.

Una cosa è sicura Michelle non si annoia mai.

E voi unimamme avete visto le stories di Michelle su Instagram, oggi?

