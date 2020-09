Michelle Hunziker torna farsi sentire sui social parlando di un episodio accaduto nel passato.

Unimamme, dal suo account Instagram la showgirl Michelle Hunziker torna a farsi sentire.

Michelle Hunziker: una storia risalente alla sua infanzia

In un momento di incredula calma in casa Trussardi – Hunziker Michelle, mamma di 3 figlie, ha deciso di aggiornare il suoi profilo Instagram con una nuova storia.

La Hunziker ha raccontato di quando, da bambina, è dovuta andare dal dentista per una carie e che l’esperienza l’ha traumatizzata un po’ ma, in un certo senso, in positivo. “Voi sapete che noi siamo il nostro passato” ha spiegato la Hunziker, dichiarando che siamo la somma delle nostre esperienze, sia positive che negative.

Siccome spesso i fan le hanno chiesto del suo sorriso, dei suoi denti, la Hunziker ha condiviso questo ricordo infantile della sua prima volta dal dentista, in un periodo in cui non si usava fare l’anestesia ai bambini per togliere una carie. “Il dolore che ho vissuto in quel momento mi è rimasto appiccicato in ogni fibra del mio cervello e del mio corpo”.

Quell’esperienza le ha fatto promettere che non le sarebbe più successo niente di tutto ciò e infatti così è accaduto fino a poco tempo fa. Ma c’è di più, il suo attuale dentista le ha assicurato che curandosi si porterà dietro i suoi denti fino al momento del trapasso. Lei quindi ha giurato che sarà così che “tre cose rimarranno invariate nel tempo”: “le ciapette saranno ancora dure, il muscolo dell’aplauso e i denti”.

La showgirl ha concluso assicurando che spiegherà a breve il motivo dietro questo aneddoto e quindi di restare sintonizzati.

Unimamme, voi cosa ne pensate del racconto della Hunziker? Non vi sembra un bel messaggio per i bambini? Noi vi lasciamo con un messaggio della Hunziker che spiega cos’è il vero amore.

