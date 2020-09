Michelle Hunziker porta avanti una bella iniziativa di solidarietà di cui parla sui social.

Unimamme, Michelle Hunziker è sempre stata sensibile alle cause sociali e la sua ultima iniziativa ne è una prova.

Michelle Hunziker trova un modo per aiutare le persone in difficoltà

Nelle storie di Instagram la showgirl, mamma di 3, ha deciso di promuovere e partecipare a un’iniziativa di solidarietà per le famiglie in emergenza Covid e per le donne vittime di violenza.

In una passata intervista la Hunziker aveva raccontato di essere stata picchiata da un uomo, forse per questo è molto sensibile a questo tema. Ora la presentatrice promuove l’iniziativa Ricominciamo insieme, un mercatino solidale che si svolgerà sabato 5 settembre e sabato 6 in Città Alta presso il Teatro Sant’Andrea di via Porta dipinta 39.

Ecco che cosa ha detto la showgirl: “Svuoto casa, ci sono tante cose stupende, mie, di Tomaso e delle bambine.”

“Il ricavato servirà ad aiutare due progetti: “Ricominciamo insieme” per le famiglie in difficoltà nell’emergenza Covid a Bergamo e “Doppia difesa” per le vittime di violenza. Venite questo weekend a fare un giro, ci sono cose meravigliose e soprattutto prezzacci, vi aspetto”.

Come dicevamo la Hunziker si batte da tempo per la tutela delle donne vittime di violenza e, a questo proposito, ha creato un’associazione, insieme a Giulia Bongiorno, chiamata Doppia difesa. A ogni modo la Hunziker ha ribattezzato questa iniziativa: “Trussardi e Hunziker Vintage Market spiegando che si possono trovare passeggini, lettini, scarpe, libri, accessori e molto altro.”

Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa della Hunziker?

