Little Pieces Of Marmelade, chi sono i due ragazzi della band di X Factor

Scopriamo chi sono i Little Pieces of Marmelade, i ragazzi di una delle band scelte da Manuel Agnelli per i Live di X Factor in onda stasera

I Little Pieces of Marmelade sono un duo crossover composto da Francesco, batterista e prima voce e Daniele, chitarrista e seconda voce. Chi sono questi due ragazzi della provincia di Ancona molto timidi? Scopriamolo insieme e vediamo come sono arrivati ai Live di X Factor

I Little Pieces of Marmelade scelti da Manuel Agnelli

Questi due ragazzi di Filottrano, un paesino della provincia di Ancona, si chiamano Daniele e Francesco e stasera prenderanno parte ai Live di X Factor 2020. Sono molto timidi e ancora un po’ increduli di quello che gli sta accadendo. Nel loro primo Vlog si sono autodefiniti “dislessici” e “disgrafici” e dicono di riuscire a comunicare soltanto attraverso la musica.

Daniele ha 25 anni ed è un insegnante di chitarra, Francesco invece è un ingegnere del suono e di anni ne ha 24. Daniele suona la batteria e il piano elettrico ed è anche la prima voce del gruppo, Francesco invece suona la chitarra e il sinth e fa anche da seconda voce.

I Little Pieces of Marmelade hanno conquistato i giudici e in particolare Manuel Agnelli, che li ha scelti per la sua squadra e ha deciso di portarli ai Live, insieme ai Melancholia e ai Manitoba.

Hanno convinto tutti alle audizioni con i loro inediti, in particolare con il pezzo “One cup of happiness“, che ha conquistato i 4 giudici e ha ottenuto un poker di “sì”. Il loro sound molto deciso ed orecchiabile gli ha fatto guadagnare molti complimenti per la loro maturità musicale e la loro vocalità.

Nel loro primo Vlog pubblicato da Sky parlano del loro trascorso. Sono due ragazzi di periferia che hanno sempre vissuto per la musica, si definiscono “fratelli di musica” oltre che colleghi e sono ovviamente felicissimi che Manuel Agnelli abbia avuto fiducia in loro e che abbia apprezzato il loro lavoro. Si sentono onorati di essere stati scelti dal giudice che più ammirano, e di sicuro quello più vicino al loro genere musicale.

Ricordano come sound alcuni gruppi esteri come i White Stripes e la loro bravura con gli strumenti e la voce non è passata inosservata ad un intenditore nel campo musicale come Manuel.

Puntano sulla partecipazione al programma per farsi conoscere al grande pubblico e per dare popolarità ad un genere come il loro che è considerato “di nicchia”. Vorrebbero “vivere di musica”, come dicono loro, e la partecipazione al programma di Sky li sta avvicinando al loro sogno.

Chissà come si qualificheranno e quali sorprese ci riserveranno le loro esibizioni. Di sicuro il giudice del loro team, Manuel Agnelli, pur apprezzandoli non gli risparmierà critiche e giudizi costruttivi, come ha già fatto durante le Audizioni e il Bootcamp.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo gruppo di giovanissimi? Avete avuto modo di vedere le loro esibizioni?

