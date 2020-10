Manuel Agnelli, ecco chi è il giudice di X Factor. La carriera e la vita privata

By

Manuel Agnelli è uno dei 4 giudici dell’edizione 2020 di X Factor Italia. Cosa sapete di lui? Ecco chi è e come ha iniziato la sua carriera

Dagli albori della sua carriera ai progetti attuali e la sua vita molto privata. Scopriamo insieme chi è il giudice di X Factor che in questa edizione 2020 verrà affiancato da Emma, Mika e Hell Raton.

Giunto alla sua 14esima edizione, il programma X Factor, in onda stasera su Sky, ha tra i suoi giudici Manuel Agnelli.

Manuel Agnelli, ecco chi è il giudice di X Factor Italia 2020

L’artista è stato già diverse volte giudice del programma, nelle edizioni 2016, 2017, 2018 e adesso 2020. Nelle precedenti edizioni, Manuel Agnelli si è scontrato più volte con i giudici e con i concorrenti per le sue opinioni divergenti e manifestate in modo molto chiaro. Con Mara Maionchi e Fedez, nell’edizione del 2018 ci furono diversi battibecchi. Questo gli è valso la fama di giudice impietoso e molto severo, ma in questa edizione pare stia dimostrando una apertura diversa.

Vediamo qualche accenno alla sua vita privata e alla sua carriera.

Manuel Agnelli nasce a Milano il 13 Marzo 1966 e vive alle porte di Milano con sua moglie Francesca e sua figlia Emma, di 11 anni. Pur essendo un personaggio molto noto, Manuel Agnelli vive una vita privata molto riservata.

Della sua carriera invece sappiamo di più. Manuel Agnelli è un grande artista: cantante e grande esperto di musica, ha condotto anche dei programmi.

Dal 1985 canta con il gruppo Afterhours, di cui è fondatore e frontman, e ha avuto moltissima popolarità soprattutto tra la fine degli anni ’90 e i 2000. La popolarità vera arriva nel 1997 con la pubblicazione dell’album “Hai Paura del Buio”, che li fa diventare una voce autorevole del panorama rock italiano.

I primi album erano completamente in lingua inglese, poi hanno iniziato a comporre in italiano, rimanendo comunque acclamati anche all’estero. La loro musica può essere definita un mix di grunge, rock e musica psichedelica che si intrecciano nel corso degli anni. Sono comunque una band molto popolare e si dedicano a tantissimi tour in Italia e all’estero. Di recente hanno festeggiato i 20 anni di carriera.

Negli ultimi anni, dal 2016, Manuel Agnelli si dedica anche alla tv. Ha fatto da giudice di X Factor nel 2016, nel 2017 e nel 2018, poi ha abbandonato questo incarico e si è dedicato alla conduzione del programma Ossigeno su Rai3.

Quest’anno è tornato come giudice ad X Factor 2020 e viene affiancato dal fumettista e regista Gipi nelle sue scelte, una delle novità di quest’anno è infatti la collaborazione dei giudici con altri artisti. La categoria assegnata a Manuel nei Bootcamp è quella dei GRUPPI.

Per la sua squadra hanno scelto tre gruppi da portare ai Live che partono stasera:

Manitoba

Melancholia

Little Piece of Marmelade

Vedremo come si piazzeranno e quale di questi gruppi si dimostrerà più all’altezza della scelta di Manuel Agnelli.

L’edizione di quest’anno sarà un po’ diversa, come si è visto già durante i provini, che si sono svolti online a causa delle limitazioni dovute alla pandemia.

Un motivo in più per guardare il programma e scoprire le sorprese che riserverà quest’anno, tra giudici, concorrenti, musica e spettacolo.

Voi unimamme seguite X Factor? Cosa ne pensate di Manuel Agnelli e dei giudici? Cosa vi aspettate da questa edizione 2020? Fatecelo sapere!

