Emma Marrone, chi è il giudice di X Factor? Età, carriera e vita privata

Emma Marrone, giudice di X Factor, segue gli Under Uomini in questa edizione del noto talent show.

Vediamo di scoprire tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Emma Marrone: età, vero nome, Instagram

Emma Marrone ha 36 anni ed è una cantante, una produttrice discografica, conosciuta anche con il nome di Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone.

Emma è nata a Firenze il 25 maggio del 1984, sotto il segno dei Gemelli. Ha trascorso parte della sua infanzia a Sesto Fiorentino e successivamente si è trasferita con la famiglia ad Aradeo, un piccolo paesino in provincia di Lecce, in Puglia.

Suo padre Rosario, chitarrista del gruppo H20 le trasmette la passione per la musica, ed è proprio lui ad accorgersi del talento della figlia, che già a 9 anni si esibisce con qualche gruppo locale. Nel frattempo Emma si diploma al liceo classico, continuando a coltivare il sogno della musica e mantenendosi come magazziniera e commessa.

Nel 2003 comincia a farsi notare vincendo la prima edizione del talent Superstar. Firma così il primo contratto con la Universal ed entra nel gruppo femminile delle Lucky Star. Nel 2005 il gruppo firma la sigla del cartone animato W.i.t.c.h. L’esperienza dura qualche anno, nel 2007 invece Emma Marrone fonda un nuovo gruppo, i M.j.u.r. (Mad jesters until rave). Il genere è alternative rock e il loro primo e unico singolo esce nel 2008. Anche questo gruppo si scioglie dopo poco ed Emma collabora con la band dello zio Anonimo Soul e quella del padre H20.

Finalmente, nel 2009, arriva la svolta, Emma entra nel talent show di Maria De Filippi Amici, lì incide i brani: Davvero, Folle Paradiso e Meravigliosa. Il 29 marzo del 2010 vince la nona edizione di Amici. Poco dopo la cantante firma di nuovo con la Universal un contratto da solista e incide il primo Ep dal titolo: Oltre. La canzone Calore, già presentata ad Amici ha ricevuto il disco di platino con le sue 30 mila copie vendute. Diventa anche il 2° album più venduto in Italia nel 2010.

Inizia così il primo tour e poi il primo album di Emma: A me piace così. Il 2011 è l’anno della partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Arriverà, brano arrivato in seconda posizione. Nel 2012 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone Non è l’inferno e vince.

Ecco la discografia di Emma:

Oltre canzoni, 2010

A me piace così, 2011

Sarò libera, 2012

Schiena, 2013

E live 2014

Adesso 2015

Essere qui, 2018

Fortuna, 2019

Nel 2020 è giudice di X Factor e partecipa come ospite anche al Festival di Sanremo.

Emma è anche attiva sui social dove ha 4,7 milioni di followers su Instagram

Emma Marrone, a soli 24 anni ha avuto un cancro all’utero e alle ovaie. L’ha sconfitto e ne ha anche parlato apertamente in diverse occasioni per promuovere prevenzione e consapevolezza.

Nel 2013 ha dovuto operarsi nuovamente, mentre il 20 settembre del 2019 ha annunciato di dover annullare il tour e doversi fermare, sempre per problemi di salute. Successivamente ha condiviso coi fan il buon esito dell’operazione.

Per quanto riguarda la vita sentimentale ci sono state storie con persone famose, tutte purtroppo giunte al capolinea dopo un certo periodo. La prima è stata con il ballerino di Amici Stefano De Martino che la lasciò per Belen Rodriguez. Poi è stata con Marco Bocci, il commissario Calcaterra in Squadra Antimafia. Successivamente pare ci sia stato un flirt con Fabio Borriello si vocifera anche di un flirt con Tommaso Paradiso, Ermal Metal e Giuliano Sangiorgi. Al momento però la cantante sostiene di essere single.

