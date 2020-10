By

Questa sera iniziano i live di X Factor, scopriamo chi è Hell Raton, il nuovo giudice a capo della squadra under donne.

Quest’anno la nuova edizione di X Factor ha fatto i conti con l’emergenza da coronavirus che si sta vivendo.

Ovviamente in studio, rispetto agli altri anni, sono presenti solo i giudici e i concorrenti, niente pubblico purtroppo.

A fare il suo ingresso in questa nuova edizione così particolare è stato Hell Raton, l’unico volto meno noto dei quattro giudici.

Raton è affiancato da Manuel Agnelli e Mika, veterani della trasmissione, e da Emma, anche lei alla sua prima volta nel programma.

Quest’anno all’artista è stata affidata la categoria delle Under donne, che lui ha composto in questo modo per affrontare i Live che iniziano questa sera: Casadilego, Cmqmartina e Mydrama.

Hell Raton è un rapper, talent scount, direttore artistico e creativo, ma anche fondatore di un’etichetta discografica indipendente la Machete Empire Records insieme a Salmo e Slait.

Fin da ragazzo il suo sogno è stato quello di inserirsi nel mondo della musica e con vari sacrifici è riuscito a raggiungere tale obiettivo.

Chi è Hell Raton, il giudice di X Factor? Età e vita privata

Hell Raton è il nome d’arte, in realtà il rapper si chiama Manuel Zappadu ed è nato in Sardegna nel 1990.

Manuel è nato in Sardegna, ma in realtà è cresciuto a Quito, capitale dell’Equador, Paese di origine della madre.

Tutti i suoi amici lo chiamano manuelito proprio per i suoi modi così gentili. Dopo aver trascorso l’infanzia a Quito, Manuel si trasferisce a Londra dove lavora come cameriere in un ristorante. Il suo pallino rimane comunque la musica e nel 2010, dopo aver conosciuto Salmo, fonda con lui un collettivo e due anni dopo la loro etichetta indipendente.

Nel 2011 il suo video Multicultural, girato a Londra, fa il giro del web e la sua popolarità diventa sempre più consistente.

L’artista è anche impegnato in diversi progetti benefici, soprattutto adesso con la pandemia da Covid19.

L’ultimo si chiama Machete Aid on Twitch che è volto a sostenere i lavoratori dello spettacolo, colpiti duramente da questa crisi. Il progetto fa parte del piano Machete Gaming, nato dall’incontro tra la musica e il gaming.

Inoltre Raton è molto attivo anche su Twitch, la piattaforma livestreaming di Amazon, dove i suoi video sono sempre di tendenza.

Ecco la discografia di Hell Raton:

Machete Mixtape, 2012

Machete Mixtape vol.2, 2013

Machete Mixtape vol.3, 2014

Rattopsy EP, 2014

Ovviamente l’artista è anche molto attivo sui social e su Instagram conta più di trecento mila follower.

Insomma sarà lui il giudice vincitore di quest’anno?

E voi unimamme vedrete questa sera la prima puntata dei live di X Factor?

