Mika, chi è il giudice di X Factor? Età, carriera e vita privata

Mika, dopo una assenza di qualche anno, è tornato a far parte dei giudici del programma di successo X Factor. Ecco chi è.

Chi è Mika, uno dei quattro giudici di X Factor? In realtà il suo vero nome è Micheal Holbrook Penniman Jr. è una po star internazionale, ma molto amata in Italia, non solo per le sue canzoni, ma anche per il suo carattere brillante e per essere sincero ed anche divertente.

Aveva già partecipato ad una vecchia edizione di X Factor, sempre come giudice, dove si è fatto conoscere sia per la sua bravura, ma anche per le sue battute (stava imparando l’italiano, ma si faceva capire bene). Divertente il suo finto provino e le gag con un altro ex giudice Fedez.

Mika: il giudice che ritorna ad X Factor dopo qualche anno di assenza

In questa ultima edizione di X Factor, Mika torna come giudice insieme a Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton, la sua categoria sono gli over: Eda Marì, Verga e N.A.I.P..

E’ nato a Bierut nel 1983 da madre libanese e padre statunitense, ma lui è un cittadino del Mondo. Infatti ha vissuto in tantissime città, come Londra, Milano e sopratutto a Parigi. E’ il terzo di 5 fratelli e come lui ha sempre dichiarato di soffrire di dislessia. Infetti, mentre frequentava una rigorosa scuola inglese ha notato che aveva delle difficoltà, ma la musica lo ha aiutato.

Proprio perchè è un cittadino del mondo parla ben 6 lingue: l’inglese, il francese, l’italiano, il cinese, lo spagnolo e l’arabo. L’italiano lo imparò proprio in occasione del suo debutto diversi anni fa nel programma in tempo record.

La sua carriera nel campo della musica esplode nel 2006-2007 quando esce il suo album Life in Cartoon Motion che contiene il brano che lo ha portato al successo, Grace Kelly. L’album gli fa vincere 4 Word Music Awards dal quale sono poi stati estratti altri singoli di successo come Love Today e Relax, Take It Easy.

Nel 2012 ecco che esce il suo 3° album anche questo molto si successo con le canzoni Underwater e Stardust. Nel 2015 esce il suo 4° album dal titolo No Place in Heaven, anticipato dai singoli Boum Boum Boum nel 2014, Talk About You e Last Party nel 2015 e Good Guys. Nello stesso alcub anche la canzone Beautiful Disaster, singolo dell’album di Fedez, Pop-hoolista.

Dopo la sua partecipazione, nel 2013, ad un’edizione di X Factor conduce un altro programma di successo per ben due stagioni, “Stasera Casa Mika“.

Nel 2019 pubblica il suo quinto e attuale ultimo album intitolato My Name Is Michael Holbrook, in cui Mika torna alle origini. L’album è stato anticipato dal singolo Ice Cream nel 2019, susseguito da altri singoli tra cui citiamo “Tomorrow” e il suo speculare in italiano “Domani” entrambe incise dal cantante e sinonimo del suo riavvicinamento alla penisola italiana.

Il cantante di origini libanesi è molto restio a parlare della sua vita privata, si hanno davvero poche informazioni. Lui è presente sui social, ma il più delle volte per pubblicizzare delle iniziative come quella del concerto per aiutare la sua città Bierut dopo la terribile esplosione.

Quello che si conosce della sua vita privata è che da diversi anni, forse già dal 2007, è impegnato con Andrea Dermanis, regista e documentarista dalle origini greche che ha collaborato anche alla realizzazione di alcuni video clip. Poche le occasione nelle quali li si è visti insieme, ma in molti hanno visto Andrea ai concerti di Mika e sanno che hanno una casa a Londra e che sperano di poter avere dei figli.

Solo in un’intervista rilasciata alla rivista Têtu Magazine, poi riportata da Elle, Mika si è sbilanciato un po’ parlando della sua vita privata: “Andy e io abbiamo una relazione estremamente tradizionale. So che non è sempre semplice per lui, è una persona molto semplice, fedele alle sue abitudini. Odia le complicazioni, perciò le cose diventano difficili quando il mio lavoro mette tutto a rischio”.

Voi unimamme seguite X Factor? vi piace Mika? A noi tantissimo. Stasera iniziano i live e lui è felicissimo di presentare la sua squadra: “Sono felice di essere tornato a @xfactoritalia. Quest’anno abbiamo avuto la,libertà di fare quello che volevamo con questo format. Liberi da chiunque che ci dicesse cosa fare da un altro paese. E’ stato divertente, creativo e ha rimesso la musica al centro. Ecco la mia squadra per i live. Benvenuti @eddamariacarla , @v3rgo, @n_a_i_p_. Nonostante tutte le sfide da affrontare per allestire una produzione tv in questi tempi, gli show live saranno fantastici“.

