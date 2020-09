Huma è un cantante di origine peruviane che ha partecipato alla prima puntata di X Factor con una canzone dedicata alla mamma.

Unimamme, giovedì 17 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di X Factor, il talent show in onda su Sky Uno.

Huma: prima puntata di X Factor

In questa prima puntata uno dei protagonisti è stato Huma, un ragazzo di origini peruviane che ha cantato un brano dal titolo Sorry Mama.

Huma si è appassionato al canto fin da piccolo. Pare infatti che fin da bambino abbia iniziato a cantare nel coro della Chiesa e al doposcuola. Così ha iniziato a comporre i pezzi e a pubblicarli sui social, è attivo infatti su Facebook, Instagram e Youtube, dove ha un canale.

La musica è vita, emozioni e a volte la forma più sincera per chiedere scusa. Anche voi giù di lacrimoni per Huma e la sua mami? 💖 #XF2020 pic.twitter.com/KO5HvCyU3F — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 17, 2020

“Sono da sempre un fan sfegatato del talent show ‘X-Factor’ e quest’anno ho deciso di provarci in prima persona a parteciparvi e ho inviato la mia candidatura…” ha raccontato a La Voce.

“Mi sono perso per strada, ma tu poi mi hai risalvato, insieme l’abbiamo superato, abbiamo cresciuto Paolo. Mamma mia quanto ti amo, ti giuri ti porterò lontano, in quel posto al caldo, in quella villa a Montecarlo“. Quello che Huma ha presentato a X Factor è un brano inedito in cui ha voluto chiedere scusa per il suo comportamento.

Nel brano Huma racconta di essersi fatto influenzare da brutte amicizie e di aver fatto molte cose riprovevoli. Per questo chiede scusa alla madre con le sue strofe.

Huma ha presentato un brano rap/trap, perché gli piace ed è anche un genere che va molto. Durante questa avventura Huma è stato seguito da sua madre, Fanny, che era presente in studio anche durante l’ultima esibizione, per la quale si è persino commossa, così come Emma Marrone. Mika, uno dei giudici, ha commentato: “è difficile chiedere scusa, farlo sinceramente, il fatto che tu abbia scelto la musica per farlo è un gesto molto bello”. Al momento della votazione, sempre Mika, ha cercato mamma Fanny che è comparsa vicino al figlio. Quando il giudice ha pronunciato l’ultimo sì, quello determinante, la donna ha abbracciato il figlio.

Unimamme, cosa ne pensate di questa esibizione? Noi vi lasciamo con la canzone di Piero Pelù di Sanremo dedicata al nipotino.

