X factor 2020, testo e video Superpotere, canzone sulla dislessia

Ad X Factor 2020 tanta musica, tante risate, ma anche tanta commozione quando sul palco sale una giovane cantautrice che canta la sua storia.

Per chi è appassionata di talent musicali di certo non può non vedere la nuova stagione di X Factor che va in onda ogni giovedì su Sky. Anche quest’anno alla conduzione c’è Alessandro Cattelan e la giuria è quasi tutta nuova. Emma Marrone e Hell Raton sono le due novità, mentre è ritornato sia Mika e sia Manuel Agnelli.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020 PRIMA PUNTATA, SI QUALIFICA CON UNA CANZONE CONTRO LA MADRE

Nella seconda puntata del talent musicale si sono esibiti diversi cantanti, ma la vera star della serata è stata sicuramente la 20enne Beatrice in arte “Bea Lambe“. La sua canzone ha conquistato i giudici.

X factor 2020: il testo ed il video della canzone di Beatrice

X Factor 2020 è alle sua seconda puntata per quanto riguarda le audizioni. Tra i tanti cantanti, alcuni non bravissimi, c’è stata una giovane ragazza che ha incantato la giuria con il suo pezzo. Si tratta di “Bea Lambe”, Beatrice 20 anni, con la sua canzone “Superpotere“. Una canzone autobiografica che parla della dislessia.

Di seguito il testo di questa bellissima canzone:

Dicono che sono anormale

“Non so leggere” “non so contare”

Dicono ” ma che ci vuoi fare”

“Se non riesci ad imparare”

“Se non riesci ad ascoltare”

È difficile

Le lettere ruotano, i numeri girano

Nella mia testa non trovo equilibrio

E non so perchè

Ricordo il primo giorno di scuola

Mano nella mano e il cuore in gola

Mi dicevi ” non avere paura” “

Non c’è niente di sbagliato in te”

“Perchè sei speciale, sei speciale

È un superpotere, non lo sprecare

Sei speciale, non anormale

Hai un superpotere

S’ impara ad usare”

LEGGI ANCHE: X FACTOR, LEO, FIGLIO DI ALESSANDRO GASSMANN, STUPISCE I GIUDICI (VIDEO)

Sinistra è destra e destra è sinistra

Mi sembra quasi un’altra lingua

Confondo ancora i minuti in un’ora

I secondi in un minuto

Ti sembrerà stupido

Ma è difficile

Le lettere ruotano, i numeri girano

Nella mia testa non trovo equilibrio

E non so perchè

Mi ricordo a ricreazione

Stavo da sola tutte le ore

Tu mi dicevi ” Non piangere amore”

“Non c’è niente di sbagliato in te”

“Perchè sei speciale, sei speciale

È un superpotere, non lo sprecare

Sei speciale, non anormale

Hai un superpotere

S’impara ad usare”

“Lasciali ma lasciali parlare

Siamo un arcobaleno contro il male

Perchè sei speciale, sei speciale

È un superpotere, s’impara ad usare”

“Sei speciale, sei speciale

È un superpotere, non lo sprecare

Sei speciale, non anormale

Hai un superpotere

S’impara ad usare Non cambiare”

Alla fine della sua esibizione, Beatrice riceve i complimenti da parte di tutti i giudici. Uno dei giudici, Mika, ha più volte raccontato di essere anche lui dislessico: “Non posso scrivere lettere a mano, solo al computer“.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020 PRIMA PUNTATA: HUMA CANTA “SORRY MAMA” E COMMUOVE I GIUDICI

Sul suo canale youtube, Beatrice descrive la sua canzone: “Ognuno di noi ha dei superpoteri, ciò che crediamo sia un nostro punto debole può rivelarsi la nostra più grande forza se lo guardiamo da un’altra prospettiva. Ognuno di noi ha un proprio linguaggio ed un proprio canale privilegiato per esprimersi, dobbiamo solo trovare qual è”.

Per la giovane cantante sono 4 Siiii!!!

Voi unimamme avete ascoltato la canzone? Vi piace?