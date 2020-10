“Noi legati da qualcosa di più grande: la dedica speciale a Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti compie gli anni e riceve gli auguri più cari dalla figlia primogenita Aurora.

Oggi, mercoledì 28 ottobre un grande della musica italiana, Eros Ramazzotti, compie un bel traguardo.

Eros Ramazzotti spegne le candeline

Il noto cantante, molto amato dal pubblico italiano, ma anche da quello internazionale compie 57 anni.

A fare gli auguri ad Eros Ramazzotti, nato a Roma il 28 ottobre del 1963, c’è in prima figlia la figlia maggiore Aurora, nata dal suo matrimonio con la showgirl Michelle Hunziker.

Aurora, che ora ha 24 anni, ed è riuscita a sopravvivere alla burrascosa separazione dei genitori, ha dedicato questo pensiero al padre: “noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande. Auguri papozzo🍾a tanti altri giri intorno al sole 🌞“.

Aurora, che frequenta spesso la famiglia della mamma, che si è sposata con Tomaso Trussardi e da lui ha avuto altre due figlie: Sole e Celeste, ancora bambine, è rimasta comunque molto legata anche a papà Eros.

L’ultimo tenero messaggio, condiviso su Instagram con una bella foto in cui abbraccia il papà, ha ricevuto 169 mila Like e più di due mila commenti come: “pensiero stupendo”, “meravigliosi, mi avete fatto commuovere”, “insieme siete un vero splendore” e via così. Insomma, degli auguri davvero molto speciali.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole rivolte al papà da Aurora? Le trovate toccanti? Noi vi lasciamo con la storia di un tatuaggio condiviso da Aurora.

