Eda Marì: chi è la cantante over di X Factor che ha stregato Mika?

Eda Marì è la nuova concorrente per questa edizione di X Factor. Lei fa parte della categoria over guidata dal giudice Mika.

Una dei tre concorrenti di questa edizione molto particolare di X Factor, per rispettare le regole ad esempio non c’è stato il pubblico durante le audizioni, è Eda Marì.

LEGGI ANCHE: HELL RATON, CHI È IL GIUDICE DI X FACTOR? ETÀ, CARRIERA E VITA PRIVATA

Scopriamo tutto sulla cantante che con la sua voce sporca ha conquistato un posto nella squadra di Mika ai Live del programma.

Eda Marì: la cantante che ha stupito i giudici ed il pubblico

Oggi, 29 ottobre, inizia una nuova fase di X Factor, si tratta dei live nei quali i ragazzi scelti dai 4 giudici si sfidano con inediti o con cover. Le categorie sono 4, Under donna, Under uomini, Gruppi ed Over.

Per quest’ultima categoria il giudice è il cantante di origini libanesi Mika, che dopo qualche anno di assenza è tornato con tutta la sua bravura e simpatia. Nei Bootcamp ha scelto la sua squadra composta tra tre cantanti tra i quali spicca la voce particolare di Eda Marì. Conosciamola meglio in attesa di vederla esibire sul palco questa sera.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020 PRIMA PUNTATA, SI QUALIFICA CON UNA CANZONE CONTRO LA MADRE

Il suo nome all’anagrafe è Edda Maria Sessa (in arte Eda Marì), è originaria di San Lucido, un paese in provincia di Cosenza. Lei ha 25 anni ed è molto legata alla sua terra d’origine, ma con due sentimenti opposti. Infatti lei grazie alla musica viaggiava anche se rimaneva ferma: “Sono rimasta sempre qui, in Calabria, con due sentimenti opposti: da un lato ero insoddisfatta, perché hai voglia di evadere, qui sembra che non ti basti mai nulla, hai voglia di superare la linea, vedere cosa c’è oltre tutto questo. Dall’altro è bellissimo alzarsi e vedere il mare, assaporare il silenzio, io sarò sempre grata al mio paese perché mi ha dato tanta forza. Tutti sono andati fuori, sono pochi i ragazzi che hanno investito nel paese“.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020, TESTO E VIDEO SUPERPOTERE, CANZONE SULLA DISLESSIA

Durante l’audizione ha stregato la giuria, ma sopratutto Mika che è rimasto colpito dalla sua storia che ha svelato negli inediti “Male” e “Non sai mai“, raccontando delle difficoltà del suo passato, dalle relazioni tossiche alla voglia di libertà.

La cantante cosentina ha raccontato di avere due grandi passioni nella sua vita, prima di tutto la musica, ma anche la danza. Ha iniziato a ballare nella scuola di danza della madre per poi passare definitivamente al canto.

E voi unimamme vedrete questa sera la prima puntata dei live di X Factor? Farete il tifo per lei?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.