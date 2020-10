Barbara D’urso è felice perchè sta per diventare zia. Un’emozione grande che vuole condividere con i suoi fan. Svelato il sesso ed il nome.

La sorella di Barbara D’Urso è incinta e la conduttrice è al settimo cielo e non vede l’ora che arrivi il giorno nel quale diventerà zia. La sua gioia la condivide anche con i fan, una decisione per nulla scontata in quando la D’Urso ha sempre difeso la privacy della sua famiglia.

Questa volta la gioia e tanta e vuole condividerla con i suoi fan. Lei è sempre molto riservata, tanche che dei suoi figli si sa poco e li si vede ancora meno. Una scelta fatta anche dai ragazzi: Giammauro ed Emanuele, nati, rispettivamente, nel 1986 e nel 1988, dalla relazione con Mauro Berardi, “sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica”, aveva raccontato la conduttrice di Mediaset.

Barbara D’Urso presto zia: la sua gioia si Instagram

Sul profilo Instagram di Barbara D’Urso è stata pubblicata una foto della sorella della conduttrice, Eleonora. La scatto è molto bello la futura mamma mostra il pancione e la didascalia è dolcissima nella sua semplicità: “Sono quasi zia, ti amo Eleonora. Col cuore“, tra gli hashtag associati al post, anche il nome prescelto per la bambina. La piccola si chiamerà Sofia.

Quindi svelato il sesso ed il nome della piccola. Anche Eleonora, che nella vita fa l’attrice, ha voluto dedicare un post alla figlia sul suo profilo Instagram: “Non è un momento ottimale per partorire e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che nonostante tutto, non smette di lottare“.

Eleonora e Barbara hanno ben 18 anni di differenza e sono figlie dello stesso padre: “Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me. Un anno dopo la morte di mia madre, mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, ed Eleonora”, ha raccontato Barbara qualche tempo fa.

Le due, in passato, hanno recitato insieme nella fiction “Dottoressa Giò“. Eleonora ha anche interpretato altri ruoli in alcune delle fiction italiane di successo come Il maresciallo Rocca, Don Matteo e Carabinieri, la sua grande passione è il teatro.

Il padre della piccola Sofia è Michele Olmo, marito di Eleonora che anche se è laureato in ingegneria chimica nella vita ha scelto la carriera di musicista.

