La conduttrice Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una sua foto inedita con i suoi due figli. Lo scatto è molto raro.

Una delle conduttrice televisive italiane che divide il pubblico è sicuramente Barbara D’Urso. la si può definire la regina della tv, perchè anche se molto criticati i suoi programmi, e ne ha molti, sono i più seguiti.

La D’Urso è sempre presente in tv, ma anche sui social dove ha tantissimi follower con i quali condivide molti momenti della sua vita quotidiana e lavorativa.

Barbara D’Urso: la foto con i figli su Instagram emoziona

Barbara D’Urso ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con gli amori della sua vita. La conduttrice ha sempre dichiarato il grande amore ed affetto che ha verso i suoi due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988), nati dalla lunga relazione con Mauro Berardi.

I ragazzi vivono lontano dai riflettori e non vogliono entrare a far parte del mondo dello spettacolo come la conduttrice ha sempre sottolineato. Poche apparizioni dei ragazzi e poche poto suoi social, per questo motivo l’ultimo post della D’Urso ha emozionato e reso felici i suoi tanti fan.

Si tratta di una foto del passato, la conduttrice è giovanissima e con lei ci sono i figli quando erano piccoli. La D’Urso molto sorridente con un golfino a collo alto rosso ed un fiocco dello stesso colore a legarle i capelli mentre tiene in braccio il figlio minore Emanuele e stringe a sé il primogenito Giammauro.

Ad accompagnare lo scatto è una frase dolce e commovente: “L’unico vero amore. Punto!”, seguita dagli hashtag #gliamoridellamiavita, #nostalgia e l’immancabile #colcuore.

Questa foto arriva dopo un’altra foto privata della conduttrice in occasione del compleanno del figlio minore, Emanuele. Anche in questo caso la D’Urso è nostalgica ed ha pubblicato un suo scatto con il figlio di alcuni anni fa.

Voi unimamme seguite la D'Urso?