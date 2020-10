Selvaggia Lucarelli demolisce Barbara D’Urso: “morbosa e sinistra”

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso dopo l’ultima puntata del programma: Live- Non è la D’Urso.

Barbara D'Urso, nel suo programma: Live – Non è la D'Urso, in onda in prima serata su Canale 5, la D'Urso ospita personaggio del mondo dello spettacolo.

Nell’ultima puntata dello show si sono avvicendati diversi ospiti e situazioni che hanno condotto a un intervento di Selvaggia Lucarelli.

Tra di loro c’era Fabrizio Corona che ha dato la sua versione dei fatti dopo che Nina Moric aveva pubblicato un audio in cui lui la minacciava di morte. Corona ha rivolto parole molto pesanti alla sua ex, Nina Moric, madre del loro figlio Carlos Maria. “Lei va rinchiusa in un manicomio e io non sono un c******e“ ha tuonato l’ex re dei paparazzi, che ha poi parlato dei problemi mentali di Carlos, in cura da uno psichiatra e del fatto che il figlio fosse stato approcciato da una setta, poi ha perso le staffe urlando e sbraitando contro Nina Moric e gli è stato tolto il collegamento. Iconize ha parlato invece della finta aggressione omofoba, mentre Bello Figo, cantante che nei suoi testi descrive le donne come oggetti e si vanta di essere super dotato, ha affrontato le 5 sfere.

Così Selvaggia Lucarelli ha scritto un post su Facebook di forte critica allo show andato in onda.

“Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perchè si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba e fare un po’ di like. Fausto Leali cacciato dal Gf per epiteti razzisti. Bello Figo che “Sono super dotato e lo dico nelle mie canzoni“.

La Lucarelli prosegue: “credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perchè della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti.”