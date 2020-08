Selvaggia Lucarelli su Chanel Totti: “con Aurora Ramazzotti nessuno fiatò”

Selvaggia Lucarelli interviene sulla questione della foto di Chanel Totti, paragondandola ad un altro episodio.

Ormai la polemica sulla foto di Chanel Totti finita in prima pagina su Gente si è notevolmente allargata, coinvolgendo anche la nota opinionista Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli su Chanel Totti: cosa dice la nota giornalista

Unimamme, giorni fa la rivista Gente ha messo in prima pagina la 13enne Chanel Totti mostrandone il lato b e da allora si è scatenata una selva di polemiche contro Gente e la sua direttrice: Monica Mosca, che peraltro si è difesa affermando che non era assolutamente sua intenzione sollevare un tale putiferio e che il senso della foto non era quello tanto criticato.

Dopo i genitori di Chanel e i vari lettori e utenti del web è stato il turno anche di Selvaggia Lucarelli di intervenire, ricordando che nel 2011 Oggi aveva pubblicato una foto del lato b di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ancora 15enne paragonandola alla mamma.



Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga. pic.twitter.com/E1LamEWZLB — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 24, 2020



Il titolo, all’epoca, era: “stessa spiaggia, stesso mare e stesso bikini”.

Postando l’immagine sul suo profilo Twitter la Lucarelli ha aggiunto un commento: “Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga”.

Su questo tweet è intervenuta anche la diretta interessata Aurora Ramazzotti spiegando che all’epoca nessuno si indignò perché non c’erano ancora i social. La ragazza però ha ribadito che per simili violazioni e scorrettezze occorre indignarsi.

Il cinguettio della Lucarelli ha nuovamente puntato i riflettori sulla faccenda, su cui poi si sono espressi anche i suoi followers. Qualcuno osserva che ora c’è una sensibilità diversa. Il suo cinguettio ha portato, ad oggi 579 commenti. Tra i commenti qualcuno sostiene l’azione dei Totti che hanno preso le difese della figlia. I più intransigenti però affermano che la cosa “faceva schifo” allora come oggi, cioè il fatto che si sessualizzi il corpo di una ragazzina, perché i genitori sono famosi.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto?

