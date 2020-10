Fabrizio Corona e Nina Moric telefonata schock: “ti fracasserei la testa”

Nina Moric ha postata un messaggio molto inquietante arrivato dal suo ex marito Fabrizio Corona.

Le cose tra Nina Moric e Fabrizio Corona non sono mai andate bene, ma ora pare che tra i due si sia arrivati davvero arrivati al capitolo definitivo.

Nina Moric pubblica un audio del suo ex

Durante la notte la modella di origine croata Nina Moric ha pubblicato sul suo profilo Instagram due audio, in uno dei quali il suo ex marito Fabrizio Corona, le rivolgeva minacce con parole molto dure.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC RIMPROVERA IL FIGLIO CARLOS MARIA “VERGOGNATI PER QUELLO CHE DICI”

Ecco che cosa ha scritto Nina Moric: “arriva un momento quando il silenzio comincia a fare talmente tanto rumore che non riesci più a stare zitto. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo a voi quello che passo tutti i giorni e continuo inoltre a passare per quella malata di mente. Ai posteri l’ardua sentenza“.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC RIVEDE IL FIGLIO CARLOS PER IL SUO COMPLEANNO: LA REAZIONE è COMMOVENTE

A turbare però non è tanto questo messaggio, quanto gli audio allegati al messaggio.

Nel primo si sente Nina Moric parlare con un uomo che lei sostiene essere, appunto, Corona. La Moric dice: “Perché gli hai creato tutti questi traumi? Perché mi dici che sono una putt**a davanti a Carlos?“, ed ecco la risposta choc dell’uomo al telefono: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO CORONA E NINA MORIC DANNO UN INCREDIBILE ANNUNCIO

Il secondo audio invece è tratto da una conversazione tra la modella e il figlio Carlos. Carlos, che ormai è maggiorenne, è andato a vivere, da un po’ di tempo, con papà Fabrizio Corona, abbandonando la casa della madre, che ha sempre espresso grande preoccupazione per questa nuova situazione. Tempo fa aveva pubblicato uno sfogo in cui sosteneva quanto le mancasse il figlio.

Carlos parla di minacce subite dal padre e dal desiderio di staccarsi da lui e fuggire. “Mamma io voglio ritrasferirmi da te, stavo meglio molto meglio con te, voglio diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male”. Nel frattempo la Moric era in lacrime e consigliava al figlio di cancellare la chiamata perché il padre gli controllava il telefono. “Non mi interessa la palestra, non mi interessa questo mondo, la televisione. Voglio solo tornare da te” ha ribadito Carlos.

Alla fine la Moric rassicura il figlio: “non sei abbandonato ci sono io, sono il tuo scudo e ti amo più della mia vita. Sappi che la mamma non è stupida, la mamma ti proteggerà per sempre. Piuttosto morirei che lasciarti nelle mani sbagliate. Devi stare sereno, è solo questione di tempo perché so che tu stai malissimo”. Questa mattina il legale della Moric, Solange Marchignoli, ha denunciato Fabrizio Corona per una serie di reati, tra cui le minacce a Carlos, ha inoltre consegnato del materiale alla procura.

Sempre la legale della Moric ha giustificato la pubblicazione degli audio con l’intenzione dell’assistita di ottenere giustizia, aggiungendo che questi messaggi sono solo una sintesi pubblicabile e che ce ne sono anche di più gravi. Infine a chi solleva dei dubbi sul fatto che Carlos, essendo maggiorenne, possa andarsene quando vuole, la legale assicura che le cose non sono così semplici e che ci sono delle problematiche che ora non gli permettono di tornare.

Unimamme, cosa ne pensate di quest’ultima agghiacciante svolta riportata su Il Giornale?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.