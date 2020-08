Nina Moric rimprovera il figlio Carlos Maria: “Vergognati per ciò che dici”

Nina Moric rimprovera pubblicamente il figlio Carlos Maria per delle affermazioni molti forti che il ragazzo ha fatto sul suo profilo Instagram.

Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, Carlos Maria ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram che non è piaciuta a tantissimi utenti, scatenando diverse polemiche social.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC RIVEDE IL FIGLIO CARLOS PER IL SUO COMPLEANNO: LA REAZIONE è COMMOVENTE

Carlos Maria è diventato da poco 18enne, l’8 agosto ha festeggiato a Torino con la mamma e degli amici mentre il padre, Fabrizio Corona, era in video chiamata da Milano perchè agli arresti domiciliari. Dopo pochi giorni la pubblicazione di questo video che ha dato fastidio anche alla mamma che lo rimprovera pubblicamente.

Nina Moric addolorata per le parole del figlio Carlos Maria: “Non ti riconosco più”

Nina Moric e Fabrizio Corona sono stati legati dal 2001 al 2007, nel 2002 nasce il loro primo ed unico figlio, Carlos Maria. Quando i due si sono separati, Carlos Maria è stato affidato alla nonna paterna, ma Nina ha sempre dichiarato che stava facendo di tutto per ottenere l’affido.

La Moric solo qualche giorno fa aveva attaccato l’ex, Fabrizio Corona, accusandolo di vedere il figlio solo come “una macchina per fare soldi“. Adesso ha parole dure contro il figlio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories che ha dato fastidio a molti.

Una sequenza di tre video nei quali Carlos Maria prima si inquadra mentre allena i bicipidi finendo l’allenamente anche se duro e poi nel terzo video sempre a torso nudo e con un’aria da “duro, un poco ad imitare il padre, fa un discorso “motivazionale” ai suoi followers: “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle, siete delle checche“.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC: DA MIO PADRE HO SUBITO VIOLENZE FISICHE E PSICOLOGICHE (VIDEO)

Le sue parole, particolarmente offensive, hanno suscitato l’indignazione del web, ma anche della mamma che lo riprende pubblicamente condannando il suo gesto: “Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire “Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa“.

Ha poi continuato affermando che il figlio è un ragazzo buono e che non lo riconosce più: “Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni“.

LEGGI ANCHE: FABRIZIO CORONA E NINA MORIC DANNO UN INCREDIBILE ANNUNCIO

Per poi concludere: “Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare. Da te ho imparato che nella vita la bontà, il perdono, sono i verdi dardi di luce per sconfiggere ogni male. Questa aggressività nei modi e nelle parole non ti appartengono. Torna ad essere quello che eri. Un ragazzo meraviglioso“.

Se Nina Moric ha risposto, Fabrizio Corona non ha lasciato nessuna dichiarazione. Adesso staremo a vedere se Carlos Maria chiederà pubblicamente scusa come in molti hanno chiesto.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole del ragazzo? E quelle di Nina Moric?